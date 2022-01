Videokonferenzmonitore mit 32 Zoll von Dell und Samsung

Nicht nur im Homeoffice werden Displays mit USB-C-Dock und eingebauter Webcam immer wichtiger, auch im normalen Büro sind sie praktisch. Samsung und Dell haben je ein neues Modell mit 4K-Auflösung und einer Bilddiagonale von 32 Zoll (etwa 81 cm) vorgestellt.

Dell Ultrasharp U3223QZ

Dell setzt beim Ultrasharp U3223QZ auf ein IPS-Panel, das die Farbräume sRGB und DCI-P3 zu 100 respektive zu 98 Prozent abdeckt und den VESA-Standard DisplayHDR 400 erfüllt, also eine Maximalhelligkeit von mindestens 400 cd/m2 erzielt. Zudem verspricht Dell einen Kontrast von 2000:1.

Der USB-C-Port überträgt nicht nur DisplayPort 1.4-Signale, sondern liefert bis zu 90 Watt ans Notebook und bindet dessen USB-Hub (10 Gbit/s: 4 x USB-A, 1 x USB-C) sowie die Gigabit-LAN-Verbindung an. Displaysignale werden auch per DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.0 angenommen, via DP-Out ist es möglich, einen weiteren Monitor am Ultrasharp U3223QZ anzuschließen (Daisy Chaining).

Dells Videokonferenzmonitor U3223QZ hat zahlreiche Anschlüsse, darunter GbE, Displayport 1.4, HDMI 2.0 und USB-C mit Power Delivery. (Bild: Dell Dell)

Neben Picture-by-Picture (PbP) und Picture-in-Picture bietet der Monitor auch KVM-Funktionen, sodass Nutzer mit einer Tastatur und Maus zwei angeschlossene Rechner steuern können. Die Webcam löst 3840 × 2160 Bildpunkte auf und filmt mit 30 fps; zudem beherrscht sie die biometrische Anmeldung via Windows Hello, die bei Dell "Express Sign-In" heißt.

Den Preis des Ultrasharp U3223QZ will Dell zum Marktstart Ende März nennen. Dell gibt auf dieses Modell drei Jahre Garantie.

Samsung Smart Monitor M8 32"

Samsungs verrät weniger Details. Auch das Panel des Smart Monitor M8 32" (Modellbezeichnung M80B) zeigt 4K-Auflösung, leuchtet mit bis zu 400 cd/m2 und soll den sRGB-Farbraum praktisch komplett abdecken. Ein USB-C-Port dient als Ein-Kabel-Verbindung zum Notebook für USB- und Bildsignale sowie zur Energieversorgung (bis 65 Watt). Zu weiteren Anschlüssen, Panel-Typ und Kontrast verrät die Pressemappe aber nichts.

Samsungs Smart Monitor M8 32" bringt nicht nur eine abnehmbare Kamera mit, auf ihm laufen auch direkt diverse Apps und es kann als Streaminggerät einspringen. (Bild: Samsung )

Spannendes Ausstattungsdetail ist die abnehmbare Webcam, die magnetisch am Displayrahmen haftet – oder an anderen magnetischen Oberflächen. Wie beim bereits getesteten M7-Modell sind nicht nur Smart-TV-Apps, sondern auch einige Office-Anwendungen wie Microsoft 365 vorinstalliert. Außerdem unterstützt die Videocall-Anwendung des smarten Displays, auf dem vermutlich wie beim in c’t getesteten Vorgänger Smart Monitor M7 Tizen OS läuft, laut Samsung auch beliebte Anruf-Apps wie Google Duo.

Der Samsung Smart Monitor M8 32" soll ebenfalls ab Ende März verfügbar sein, eine Preisempfehlung hat Samsung noch nicht genannt.

(bkr)