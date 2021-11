Videokurs: Excel meistern

Wie Sie zeitsparend und effizient mit Excel arbeiten, lernen Sie in dem Videokurs von Daniel Kogan. Der erfahrene Trainer erklärt in dem Tutorial den Umgang mit Microsoft Excel von den ersten Schritten bis hin zur VBA-Programmierung und BI-Tools wie Power Query und Power Pivot. Sie lernen auch, wie Sie mit Pivot-Tabellen große Datenmengen schnell auswerten und in Grafiken verwandeln.

Den Videokurs (rund 51 Stunden) von Udemy gibt es noch bis Mittwoch (17. November 2021) für heise-online-Leser für nur 12,99 Euro (statt 109,99 Euro): Das ultimative Excel Kurs Komplettpaket: Jetzt durchstarten!

Trainer Daniel Kogan

Daniel Kogan hat als Analyst und Chief Data Officer bei einer Bonner Marktforschungsfirma gearbeitet. Heute berät er Unternehmen als selbständiger Excel-Experte. Kogan betreibt die Webseite excelhero.de, gibt sein Wissen in Online-Kursen weiter und hat mittlerweile über 49.000 Kursteilnehmer erreicht.

Kursinhalte (Auswahl)

Excel-Grundlagen und -Funktionalitäten

Formeln und Funktionen

Pivot-Tabellen – Daten verdichten und auswerten

Datenvisualisierung – Diagramme und Karten

Makros – Automatisierung von wiederkehrenden Arbeitsschritten

Power Query – Excel Daten abrufen und transformieren

VBA – Einstieg in die Excel Programmierung

Power-Pivot – Business Intelligence mit Excel

Zielgruppe

Studenten, Auszubildende und Berufseinsteiger in kaufmännischen Berufen

Excel-Nutzer, die sicherer im Umgang mit Excel werden möchten

Controller, Buchhalter, Analysten und alle, die täglich mit Excel arbeiten

