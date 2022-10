Videonachricht statt noch einem Meeting: Dropbox bringt neue Office-Werkzeuge

Unter dem Namen Capture führt Dropbox ein neues Tool für die Office-Zusammenarbeit ein. Mit ihm können Nutzer Videonachrichten aufnehmen und verschicken, die je nach Lizenz nur kurz oder beliebig lang sein können. So sollen Unternehmen mit Professional, Standard, Advanced und Enterprise ihren Speicher bei dem Anbieter nach Belieben mit solchen Aufnahmen füllen und diese auch in 4K frei bearbeiten können. Basic, Plus und Family müssen mit bis zu zwei Stunden in 1080p auskommen, das Editieren ist auf fünf Minuten beschränkt.

Capture startete als Beta vor gut einem Jahr. Seitdem hat Dropbox mehrere Funktionen hinzugefügt: Unter anderem können Anwender ihre Videos direkt transkribieren und kommentieren sowie mit Hyperlinks versehen. Außerdem lässt sich verfolgen, wer die Aufnahmen angesehen hat. Insbesondere für Unternehmen ist die Option interessant, die Aufzeichnungen in Sammlungen zusammenzufassen, um so eine Wissensdatenbank für die Mitarbeiter zu erstellen. Capture ist zum offiziellen Start auch auf Deutsch verfügbar.

Elektronische Unterschriften und automatische Formulare

Eine weitere Änderung gibt es für HelloSign – das nun unter der Marke Dropbox Sign fungiert. Den 2019 übernommenen Dienst für elektronische Signaturen hatte das Unternehmen seitdem bereits nach und nach in seine Dienste integriert, entsprechend kommen auf die Nutzer keine Änderungen zu. Das gleiche gilt für die anderen Tools des Pakets: HelloSign API heißt nun Dropbox Sign API, HelloWorks erhält den Namen Dropbox Forms und HelloFax ist künftig Dropbox Fax.

Nutzer können so viele Dokumente wie sie wollen signieren. Forms ist künftig Teil der Sign-Lizenzen Standard und Premium. Mit dem Dienst lassen sich sogenannte intelligente Formulare für Smartphones erstellen, die Endanwender ausfüllen und deren Angaben die Software anschließend selbsttätig in PDFs wie Verträge oder Bewerbungen überträgt. Bis zu 50 Forms-Transaktionen im Monat sind kostenlos, jedoch beim Funktionsumfang eingeschränkt.

Alle Informationen zu Dropbox Capture und dem Sign-Paket finden sich in der Ankündigung. Seit einer Weile baut Dropbox seinen früher als reinen Cloud-Storage wahrgenommenen Dienst in Richtung Office-Toolbox um – zuletzt durch das Zusammenführen vieler eigener Anwendungen und Applikationen von Drittanbietern im sogenannten Smart Workspace.

(fo)