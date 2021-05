Videos mit gefährlichen Fahrmanövern: TikTok setzt Warnmarken

Auf Videoplattformen im Internet wimmelt es vor Videos, in denen Übermütige die Fahrassistenzfunktionen ihres Autos ausreizen. Die Plattform TikTok hat nun darauf reagiert und versieht derlei Filmchen mit Warnhinweisen.

"Die Handlungen in diesem Video können zu schwerwiegenden Verletzungen führen", lautet ein mit einem Rufzeichen versehener Warnhinweis beispielsweise zu einem Video des TikTok-Nutzers tastyteslas. Dieser lässt während der Fahrt gerne auch auf einem gut frequentierten Highway in der Kurve seine Finger vom Tesla-Lenkrad, um "full self driving" zu demonstrieren und filmt das.

Richtlinien

TikToks Community-Richtlinien sehen unter anderem vor, dass gefährliche Spiele, Mutproben oder Stunts sowie der unsachgemäße Gebrauch von Fahrzeugen nicht gepostet werden sollten. Offenbar fallen nicht alle Videos darunter, in denen das Auto "allein fährt". Auch werden nicht alle solche Videos mit Warnhinweisen versehen, wie die Plattform The Next Web dokumentiert.

Tesla selbst hatte vor zwei Jahren ein Video veröffentlicht, in dem ein Model 3 diverse Fahrmanöver auf öffentlichen Straßen im Selbstfahrmodus ausführt. Vor Kurzem starb ein Tesla-Fahrer bei einem Unfall auf einem US-Highway, der zuvor Videos gepostet hatte, in denen er Teslas Fahrassistenz "Autopilot" lenken ließ. Hier wie auch nach anderen Unfällen mit Teslas ermitteln US-Behörden.

(anw)