Videospiele: Blizzard schließt sein Büro in Frankreich

Activision Blizzard wird sein Büro im französischen Versailles schließen. Das berichtet Bloomberg. Die Mitarbeiter seien am Dienstag über den Schritt informiert worden. Anfang 2019 sollen noch 400 Mitarbeiter des Spiele-Publishers in Versailles tätig gewesen sein, 134 davon wurden bereits im vergangenen Jahr entlassen.

Wie es mit den verbleibenden Mitarbeitern weitergeht, ist laut Bloomberg noch offen. Die Angestellten sollen in der kommenden Woche darüber informiert werden, ob sie möglicherweise in anderen Niederlassungen von Activision Blizzard weiter arbeiten können, schreibt Bloomberg.

In Versailles seien vor allem Mitarbeiter im Marketing und Support-Bereich tätig gewesen. Außerdem hätten Mitarbeiter im einzigen französischen Büro des Spiele-Publishers an der Übersetzung von Spielen gearbeitet.

Blizzards Vivendi-Vergangenheit

Im Büro in Versailles waren vor allem Mitarbeiter des Spiele-Entwicklers Blizzard tätig, der lange zum französischen Medienkonzern Vivendi gehörte. 2008 schlossen sich Vivendi und der US-Publisher Activision zusammen. In den vergangenen Jahren wurden Blizzard und Activision enger integriert.

Im vergangenen Jahr hat Activision Blizzard zahlreiche Mitarbeiter in den USA entlassen. Ziel dieser Entlassungen war es laut Activision-CEO J. Allen Brack, sich künftig mehr auf die eigentliche Spieleentwicklung zu konzentrieren: ""Wir wollen euch mehr Inhalte unserer bekannten Marken liefern und neue Projekte zum Leben erwecken", begründete er den Schritt in einem Blog-Eintrag. "Daher werden wir die Zahl der Stellen, die nichts mit Spieleentwicklung zu tun haben, in Nordamerika reduzieren."

Zuletzt sorgte bei Blizzard ein Dokument für Aufsehen, in dem Mitarbeiter ihre Gehälter protokollierten. Während hochrangige Blizzard-Entwickler dem Dokument zufolge Gehälter von über 100.000 US-Dollar im Jahr beziehen, bekommen andere Berufsgruppen innerhalb von Blizzard nur Mindestlohn.

