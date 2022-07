Videospiele: Discord-Chat funktioniert auf Xbox

Discord kommt über Umwegen auf die Xbox: Das bei Gamern beliebte Sprachchat-Tool können Xbox Insider jetzt auf Xbox One und Xbox Series X/S ausprobieren. Die Integration soll in den kommenden Wochen auch für alle anderen User verteilt werden.

Dabei gibt es aber keine Discord-App für die Xbox. Stattdessen müssen Sprachchats auf dem Handy angestoßen und über eine Verknüpfung an die Konsole übertragen werden. Es ist also nicht möglich, direkt über die Konsole einen Discord-Chat anzustoßen. Immerhin soll man laut Microsoft auf den Xbox-Konsolen zwischen den integrierten Sprachchats und Discord hin- und herschalten können.

Verknüpfung per Apps

Um per Discord auf der Xbox zu telefonieren, können Insider unter "Partys & Chats" auf "Discord Voice auf Xbox ausprobieren" klicken. Dort bekommen sie dann einen QR-Code angezeigt, den das Handy in den Apps von Discord und Xbox öffnet. Hier wird nun eine Verknüpfung hergestellt – das ist auch dann notwendig, wenn man die beiden Accounts schon vorher verknüpft hatte.

Bei künftigen Sprachchats in der Discord-App kann man dann eine Option zum Beitreten auf Xbox auswählen. Diese Option leitet den Chat dann an die Xbox-App, die ihn dann schließlich zur Konsole schicken kann. Das funktioniert auf den Konsolen der One- und der Series-Generation.

Dass Discord jetzt zuerst auf der Xbox und nicht auf der Playstation funktioniert, überrascht etwas: Konsolen-Konkurrent Sony hatte im vergangenen Jahr eine unbekannte Summe in den Chat-Dienst für Gaming-Fans investiert. Zuvor war Discord aber auch in Übernahmegesprächen mit Microsoft, laut Wall Street Journal wurden dabei Summen von mindestens 10 Milliarden US-Dollar gehandelt. Schließlich entschied sich die Chat-Plattform aber dazu, unabhängig zu bleiben.

(dahe)