Videospiele: Erster "Mafia"-Teil gratis auf Steam, neuer Ableger in Arbeit

Der erste Ableger der "Mafia"-Spielereihe wird bei Steam vorübergehend kostenlos. Vom 1. bis zum 5. September kann man "Mafia" dort anlässlich des 20. Jubiläums gratis im Konto aktivieren. Ist es dort erst einmal hinterlegt, kann man es jederzeit herunterladen und spielen.

Üblicherweise zahlt man für "Mafia" 10 Euro bei Steam. Wer den Spieleklassiker noch nicht in der Bibliothek hat, sollte also im Aktionszeitraum zuschlagen. Beim Gratis-Spiel handelt es sich um die Originalfassung von "Mafia", also nicht das 2020 als "Definitive Edition" erschienene Remake des Gangsterspiels.

"Mafia" gehört zu den bekanntesten Actionspielen der frühen 2000er-Jahre. Man spielt den Taxifahrer Tommy Angelo, der 1930 in der fiktiven Stadt Lost Heaven in Mafia-Angelegenheiten verstrickt wird und schließlich innerhalb der Organisation aufsteigt. Es kam am 29. August 2002 in den Handel und feiert derzeit seinen 20. Geburtstag.

Neues "Mafia"-Spiel in Arbeit

Entwickelt wurde "Mafia" von Illusion Softworks, das 2008 von 2K gekauft und in 2K Czech umbenannt wurde. 2017 schlossen sich die verbleibenden Mitglieder des Studios dem neuen Studio Hangar 13 an, das bis heute "Mafia"-Spiele entwickelt. In einem Blog-Eintrag zum 20. Jubiläum kündigte 2K Games nun an, dass Hangar 13 an einem weiteren "Mafia"-Titel arbeitet – Details dazu gibt es aber noch nicht. Die Veröffentlichung sei noch "einige Jahre" entfernt, heißt es lediglich.

Der jüngste komplett neue Ableger der "Mafia"-Reihe erschien 2016 mit "Mafia 3" zu mittelmäßigen Kritiken. 2020 erschien schließlich ein Remake von "Mafia", das von Grund auf neu entwickelt wurde. Die Story blieb dabei weitgehend intakt, Sprecher wurden allerdings ausgetauscht. Wer "Mafia" mit modernerer Grafik erleben möchte, kann diese "Definitive Edition" des ersten Teils aktuell für 14 Euro auf Steam kaufen. Dieses Angebot endet am 8. September, dann kostet sie wieder 40 Euro.

