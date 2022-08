Videospiele: Netease kauft Quantic Dream

Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream gehört jetzt der chinesischen Firma Netease. Beide Unternehmen haben die Übernahme am Mittwoch angekündigt, ohne dabei finanzielle Hintergründe zu veröffentlichen. Netease hatte bereits 2019 Anteile an Quantic Dream erworben.

Nach der Übernahme sollen die 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Quantic Dream weiterhin unabhängig arbeiten können, berichtet das Magazin VentureBeat, das mit Unternehmensgründern Guillaume de Fondaumière und David Cage gesprochen hat. Diese Unabhängigkeit sei ein wichtiger Punkt bei den Verhandlungen gewesen.

Quantic Dream hat seinen Hauptsitz in Paris. Bekannt ist das Studio für sein markantes Spieldesign: Titel wie "Heavy Rain" und "Detroit Become Human" sind narrative Abenteuer, die auch als spielbare Filme bezeichnet werden können. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle verschiedener Protagonisten und treffen Entscheidungen, die die Geschichte in verschiedene Richtungen lenken können. Das eigentliche Gameplay ist bei Spielen von Quantic Dream bestenfalls minimalistisch, im Vordergrund steht die filmische Handlung.

"Star Wars Eclipse"

Derzeit arbeitet Quantic Dream gemeinsam mit LucasArts an einem "Star Wars"-Spiel, das im vergangenen Dezember angekündigt wurde. "Star Wars Eclipse" soll zur Zeit der Hohen Republik spielen, also etwa 200 Jahre vor Episode 1 "Die Dunkle Bedrohung". Das Studio vermarktet "Star Wars Eclipse" als Action-Adventure – es ist also möglich, dass das neue Spiel des Studios actionlastiger wird als seine bisherigen Titel.

Quantic Dream ist das erste Studio, das Netease in Europa besitzt. In den USA betreibt Netease das Studio Jackalope Games, außerdem arbeitet es für den chinesischen Markt mit Firmen wie Blizzard und Disney zusammen. Der Videospielmarkt konsolidiert sich aktuell stark: Microsoft kauft Bethesda und Activision Blizzard, Sony kauft Bungie, Embracer kauft Teile von Square Enix und auch um EA gibt es Übernahmegerüchte.

Zu den Gründen für diese Entwicklung gehören die steigenden Preise für die Spielentwicklung und die massiven Gewinnmöglichkeiten in der umsatzstärksten Unterhaltungsmedienbranche. Die Marktforscher von Newzoo erwarten für 2022 3,2 Milliarden Spielerinnen und Spieler und Gesamtumsätze von 197 Milliarden US-Dollar. Viele große Tech-Firmen möchte sich außerdem mit Gaming-Expertise für das Metaverse in Stellung bringen.

(dahe)