Videospiele: Netflix wird zum Cloud-Gaming-Dienst

Netflix wird zum Cloud-Gaming-Dienst. Das Streaming-Unternehmen testet nun in Kanada und Großbritannien die Möglichkeit, zwei Videospiele auf TVs und PCs zu streamen. Einige ausgewählte Tester können dort an dem Beta-Programm teilnehmen, schreibt Netflix in einem Blog-Eintrag.

Anzeige

Auf dem TV will Netflix eine App zum Cloud-Gaming anbieten, unterstützt werden etwa LG-Geräte, Chromecasts und Fire-TV-Sticks von Amazon. Auf PCs und Macs wird über den Browser gestreamt. Dort können Spiele ganz normal mit Maus und Tastatur gesteuert werden. Auf dem TV bietet Netflix die Möglichkeit an, das Handy per App zum Controller zu machen. Bislang gibt es diese Anwendung ausschließlich für iOS-Geräte.

Netflix bereitet Cloud-Gaming schon länger vor

Netflix bietet bereits zahlreiche Spiele in seiner Mobil-Anwendung an. Sie werden allerdings lokal auf dem Handy ausgeführt. Andere Geräte will das Unternehmen offenbar über das Cloud-Gaming erreichen. "Die Hoffnung ist, dass Cloud Gaming über Zeit zu einem sehr natürlichen Weg wird, Spiele zu spielen, wo immer man auch gerade ist", sagte Netflix-Manager Mike Verdu im vergangenen Jahr auf der Disrupt-Konferenz.

Das Scheitern des Cloud-Gaming-Dienstes Google Stadia erklärte Verdu damals mit dem von Google gewählten Geschäftsmodell. Die Technik, also das eigentliche Cloud Gaming an sich, sei ein Erfolg gewesen: "Es hat Spaß gemacht, Spiele auf Stadia zu spielen", sagte Verdu.

Der Cloud-Gaming-Dienst von Netflix ist derzeit aber noch sehr eingeschränkt – nicht nur, weil er nur für ausgewählte Personen verfügbar ist. Auch die Spieleauswahl fällt dünn aus: Derzeit funktioniert das Cloud-Gaming von Netflix nur mit "Oxenfree" und "Molehew’s Mining Adventure", schreibt Netflix in einem Blog-Eintrag. Wann Cloud-Gaming von Netflix auch in Deutschland verfügbar wird, ist offen.

Anzeige

(dahe)