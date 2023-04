Neue Trailer zu "Zelda" und "Final Fantasy XVI"

Mehrere Videos zu heiß erwarteten Videospielen: Nintendo hat einen mittlerweile dritten Trailer zu seinem kommenden Switch-Rollenspiel "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" veröffentlicht. Das Video zeigt Gameplay-Szenen und enthält zahlreiche Hinweise auf mögliche Story-Elemente.

Einige Fans hoffen aufgrund des Trailers sogar darauf, als Zelda selbst spielen zu können. "Tears of the Kingdom" ist der Nachfolger des hochgelobten "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Es soll am 12. Mai exklusiv für Nintendos Switch-Konsole auf den Markt kommen. Nintendo macht nicht nur mit Werbevideos Schlagzeilen: Zuletzt wurde bekannt, dass das japanische Unternehmen die Chat-Plattform Discord auf juristischem Weg dazu zwingen möchte, die Identität eines Zelda-Leakers aufzudecken.

25 Minuten "Final Fantasy XVI"

Deutlich mehr zu sehen gab es für Fans der "Final Fantasy"-Reihe. Im Rahmen eines Playstation-Livestreams zeigten die Entwickler von Square Enix eine umfassende Gameplay-Demo zu "Final Fantasy XVI", die aus 25 Minuten Spielszenen besteht. Ein Entwicklerkommentar unterlegt das Video mit informativen Zusatzinformationen.

"Final Fantasy XVI" soll am 22. Juni erscheinen – ausschließlich für die Playstation 5. Dabei soll es sich um einen vorübergehenden Exklusivvertrag handeln. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch Fassungen für PC und/oder Xbox Series X/S auf den Markt kommen, ist derzeit noch unklar. Angekündigt wurden diese Fassungen nicht.

EA mit Magie-Shooter

Schließlich hat auch Electronic Arts einen Trailer zu seinem kommenden Actionspiel "Immortals of Aveum" veröffentlicht. Das Video umfasst vorgerenderte Szenen, zeigt aber zwischendurch auch kurze Gameplay-Schnipsel. Es handelt sich um einen Shooter, bei dem Magie-Systeme Schusswaffen ersetzen.

Entwickelt wird "Immortals of Aveum" von den bisher unbekannten Ascendant Studios. Zu dem Studio gehören laut EA erfahrene Entwickler, nähere Details verrät der Publisher aber nicht. Das Actionspiel soll am 20. Juni für die Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

(dahe)