Videospiele: Ubisoft verschenkt "Anno 1404"

Bei Ubisoft kann man sich aktuell "Anno 1404" gratis abholen. Der französische Publisher verschenkt anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums das PC-Aufbaustrategiespiel von Ubisoft Mainz, ehemals Blue Byte/Related Designs. Voraussetzung für die Gratis-Abholung ist ein Account bei Ubisoft.

"Anno 1404" kann man sich entweder in der App Ubisoft Connect oder auf der Webseite von Ubsioft abholen. Ist das Aufbaustrategiespiel erst einmal in der Bibliothek, kann es permanent kostenlos gespielt werden. Bis zum 14. Dezember hat man Zeit, sich "Anno 1404" gratis zu sichern. Bei Steam kostet die History Edition von "Anno 1404" derzeit 7,50 Euro.

Bei der kostenlos angebotenen Version von "Anno 1404" handelt es sich um die History Edition, die im Sommer 2020 veröffentlicht wurde. In dieser leicht aufgemöbelte Version des Klassikers hat Ubisoft Support für höhere Auflösungen bis 4K inklusive passender Interface-Skalierung eingebaut. Außerdem ist die Erweiterung "Venedig" bereits Teil des Pakets. Spielerische Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Das beste Anno?

"Anno 1404" galt vielen Serienfans lange als der beste Ableger der beliebten Strategiereihe aus Deutschland. Mit der Integration von zwei unterschiedlichen Bevölkerungen – Okzident und Orient – legte "Anno 1404" den Grundstein für die moderneren Serienableger, in denen ebenfalls mehrere Bevölkerungstypen zufriedengestellt werden müssen. "Anno 1404" bietet neben der Kampagne auch das übliche Endlosspiel, das auf Wunsch im Koop gezockt werden kann.

Dass "Anno 1404" nicht mehr unumstritten auf Platz 1 im "Anno"-Ranking der Community steht, liegt vor allem am jüngsten Serienableger "Anno 1800", der dank zahlreicher DLCs und jahrelangem Support mittlerweile deutlich umfangreicher geworden ist als alle vorherigen Serienteile. Schluss ist damit noch nicht: Am Montagabend kündigte Ubisoft an, dass auch 2022 drei größere Zusatzpakete für das Aufbaustrategiespiel erscheinen sollen. Deren Inhalte sollen sich vor allem um die "Neue Welt" drehen, Details fehlen aber noch. Finanziert wird die Weiterentwicklung von "Anno 1800" auch mit Fördermitteln aus der Games-Förderung des BMVI.

(dahe)