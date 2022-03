Videostreaming: Disney entschärft Gewalt in “The Falcon and the Winter Soldier”

Disney hat bei seiner Original-Serie "The Falcon and the Winder Soldier" offenbar gewalthaltige Szenen entschärft. Das haben Nutzerinnen und Nutzer von Reddit herausgefunden.

In einem Reddit-Beitrag mit dem Titel “Disney+ Censorship” hat ein User einen Vergleichsscreenshot veröffentlicht, der eine Szene in der alten und in der neuen Fassung zeigt. Demnach habe Disney den Ausschnitt aus "The Falcon and the Winder Soldier" durch eine weniger gewalthaltige ersetzt.

Dieser Vorher/Nachher-Screenshot stammt aus der 3. Episode der Disney-Serie. In der neuen Fassung sind demnach unter anderem Blutspuren verschwunden und eine Leiche hat nun geschlossene statt geöffnete Augen. In einer anderen Szene durchbohrt eine Eisenstange nun nicht mehr die Schulter einer Schurkin, sondern prallt an dieser ab. Eine Kontrolle durch c’t ergab, dass die abgeschwächte Variante auch beim deutschen Ableger von Disney+ zum Einsatz kommt.

"Er ist nur müde": In der neuen Fassung hat die Leiche ihre Augen geschlossen, zudem fehlt das Blut im Gesicht und auf der Kleidung. (Bild: Disney+/Marvel Studios /Screenshot von Reddit-User Arkham4321.)

Disney unter Jugendschutzdruck

Als Disney Ende 2019 mit Disney+ an den Markt ging, bewarb das Hollywood-Studio seinen Abo-Videostreamingdienst explizit als besonders familienfreundlich. In der Folge waren dort keine für Kinder über 14 Jahre ungeeigneten Filme und Serien abrufbar – entsprechend der US-amerikanischen Einstufung “TV-14”.

Soweit zumindest die Theorie: Kritiker bemängelten bereits recht früh, dass Disney+ diese Vorgabe bei den beliebten Original-Serien aus dem Marvel- und Star-Wars-Universum teilweise recht weit auslegt. Spätestens mit der Übernahme mehrerer Marvel-Serien von Netflix – darunter “The Punisher”, “Daredevil” und “Jessica Jones” – Mitte März in den USA flammte die Diskussion dort erneut auf. Disney+ reagierte in seinem Heimatland vorsorglich mit einer Verschärfung seines Jugendschutzsystems, einschließlich PIN-Sicherung.

Die Entdeckung kommt ausgerechnet an dem Tag in die Öffentlichkeit, an dem Disney+ mit “Moon Knight” eine neue Original-Serie gestartet hat, die die düstere Seite des Marvel Cinematic Universe zeigen soll.

