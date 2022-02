Videostreaming: Marvel-Serien verschwinden von Netflix

Sechs Marvel-Serien verschwinden von Netflix: Die Serien "Daredevil", "The Defenders", "Luke Cage", "Jessica Jones", "Punisher" und "Iron Fist" werden nur noch bis Ende Februar bei Netflix zu sehen sein. Zuerst waren entsprechende Hinweise darauf Nutzerinnen und Nutzern von Netflix aufgefallen.

Dem Technik-Magazin The Verge bestätigte Netflix schließlich, dass alle sechs Marvel-Serien ab dem 1. März nicht mehr bei Netflix zu sehen sein werden. Was danach mit ihnen passiert, ist aktuell offen. Die Rechte gehen zurück an Disney, es gilt als wahrscheinlich, dass die Inhalte in Zukunft bei Disney+ zu sehen sein werden. Das Branchenmagazin Deadline bringt aber auch das in Deutschland nicht verfügbare Hulu als künftige Heimat der Serien ins Spiel.

Mit den Marvel-Serien verliert Netflix weitere Inhalte an konkurrierende Streaming-Dienste. Im vergangenen November hatte Netflix die Sci-Fi-Serie "Star Trek Discovery" abgeben müssen. Rechteinhaber ViacomCBS möchte die Serie künftig bei seinem eigenen Service Paramount+ zeigen.

