Streaming: Wow verlangt 5 Euro Aufschlag, wenn man keine Werbung will

Netflix hat es vorgemacht, nun zieht Wow, der Streamingdienst des Pay-TV-Anbieters Sky, nach: Seine “Basis”-Abos enthalten jetzt Werbung. Wer sie nicht sehen möchte, zahlt künftig einen Aufpreis von 5 Euro. Dafür werden die Basispreise im Vergleich zu den bisherigen Abos günstiger – mit Ausnahme des Sport-Pakets. Die neuen Konditionen gelten für Neukunden. Bestandskunden werden automatisch auf Wow Premium hochgestuft.

Für die im Vergleich zum bisherigen Tarifmodell (meistens) niedrigeren Preise muss man im Basis-Abo nicht nur Werbung ertragen, sondern bekommt auch ansonsten Schmalkost geliefert: So kann man nur einen einzigen Stream schauen, der zudem nur in 720p-Auflösung (1280 x 720 Pixel) und mit Stereo-Ton vorliegt. Einziger echter Lichtblick: Wow mottete jüngst seinen Software-Streamingplayer ein, Stream können also wieder direkt im Browser angeschaut werden.

Das Serienpaket gibt es jetzt mit Werbung als 6-Monats-Abo für monatlich 5,99 Euro, in der monatlich kündbaren Variante werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Möchte man Filme und Serien mit Werbung sehen, liegen die monatlichen Kosten bei 7,98 Euro (6 Monats-Abo) beziehungsweise 9,98 Euro (Monats-Abo). Die bisherigen Preise beim Monatsabo ohne Werbung lagen für Serien beziehungsweise für Serien und Filme bei regulär 9,99 Euro und 14,98 Euro pro Monat.

Fußball mit Werbung und niedriger Auflösung

Hart trifft die neue Preisstruktur Fußball-Fans: Live-Sport bei Wow bekommt alle Nachteile des Basis-Abo-Modells, wird dabei allerdings nicht günstiger. Weiterhin zahlt man 29,99 Euro im Monatsabo oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabonnement – nur eben künftig mit Werbung und reduzierter Auflösung.

Das Komplettpaket mit Filmen, Serien und Sport bietet WOW künftig ausschließlich im Jahresabo an, für 29,97 Euro monatlich.

Neue Premium-Variante

Wer keine Reklame und höhere Auflösung sehen will, muss bei jedem Abo monatlich 5 Euro Aufschlag auf den Basispreis zahlen. Alleine beim Serien-Abo kommt man so nach spätestens sechs Monaten auf 12,99 Euro – ein satter Preis, selbst wenn Wow seinen Kunden dafür die Möglichkeit einräumt, die Inhalte auf zwei Geräten gleichzeitig und Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) sowie mit 5.1-Ton anzuschauen. Zum Vergleich: Apple TV+ und Disney+ bieten für nur 6,99 beziehungsweise 8,99 Euro monatlich sowohl Serien als auch Filme an – und zwar bis zur UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln, mit HDR-Bild und Ton bis rauf zum 3D-Soundformat Dolby Atmos.

Damit nicht genug: WOW wirbt auf seiner Website mit den "neuesten Sky Originals". Ende Juni wurde allerdings bekannt, dass sich Sky Deutschland komplett aus dem Serien-Geschäft zurückzieht und alle eigenen Serienprojekte, die sich nicht bereits in Produktion befinden, einstampft. Das bedeutet: Eine vierte Staffel von "Das Boot" dürfte es noch geben, eine fünfte Staffel von "Babylon Berlin" wohl nicht.

Neukunden, die ein WOW Basis-Abo abschließen, erhalten WOW Premium sieben Tage zum Test kostenlos dazu. (nij)