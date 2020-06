Videotest und Livestream: "The Last of Us Part 2" in 4K, HDR und live

"The Last of Us Part 2" ist ein eindringliches Videospiel, das voller unvergesslicher Momente steckt. Im Test vom 12. Juni erklärte heise online, wie "TLOU2" Gewalt und erzählerische Twists einsetzt, um beim Spieler einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. heise online kann nun dazu auch ein umfassendes Testvideo in 4K und HDR mit selbst aufgezeichneten Spielszenen veröffentlichen.

"The Last of Us: Part II" im Test (4K, HDR)

Um 21 Uhr geht Michael Wieczorek dann auf Youtube und Twitch live und zeigt im Stream ebenfalls spoilerfreie Szenen aus Naughty Dogs Survival-Adventure. Thematisiert wird der Beginn des Spiels sowie Gameplay aus späteren Kämpfen. Der Livestream richtet sich wie das Testvideo an Erwachsene. "The Last of Us 2" ist von der USK ab 18 Jahren freigegeben.

"The Last of Us Part II" im Livestream von heise online ab 21 Uhr

Wie immer freuen wir uns auf Feedback und rege Beteiligung im Chat und den Kommentaren.

(wie)