Viele Neuerungen: watchOS 7 bereit für den öffentlichen Betatest

Apple-User, die Lust und Zeit dafür haben, können nun auch watchOS 7 testen. Die erste für die Öffentlichkeit freigegebene Vorabversion für Apples nächstes Smartwatch-Betriebssystme steht seit Montagabend für Teilnehmer von Apples Public-Beta-Programm zum Download bereit. Mitmachen darf hier jeder Interessierte mit Apple-ID-Account – allerdings muss eine Verschwiegenheitserklärung abgesegnet werden, in der unter anderem festgelegt ist, dass man sich über die gewonnenen Erkenntnisse nicht öffentlich äußern darf (auch nicht in Blogs oder sozialen Medien).

Bugs und Features

Die watchOS-7-Public-Beta folgt auf iOS 14 (seit Anfang Juli), tvOS 14 sowie macOS 11 alias Big Sur (seit letzter Woche). Zuvor durften schon Entwickler watchOS 7 auf ihrer Uhr "probefahren". Wie immer gilt, möglichst nur mit Geräten zu experimentieren, die im Alltag nicht benötigt werden. Zudem setzt watchOS 7 auch ein iPhone mit iOS 14 voraus – auch dieses sollte nicht im Produktivbetrieb sein. Betas sind unfertig und enthalten Bugs; entsprechend sollte man darauf vorbereitet sein. Apple wünscht sich zudem Feedback.

Schlaftracking samt Erinnerungen

Das neue Apple-Watch-Betriebssystem bringt einige interessante frische Features. Zu den Neuerungen von watchOS 7 gehört Schlaf-Tracking. Apples Computeruhr kann künftig also nächtliche Bewegungen erfassen und am nächsten Morgen eine Übersicht der Wach- und Schlafphasen sowie ihre Dauer anzeigen. Auch ein wöchentlicher Schlaftrend gehöre zu den Analysen, wie das Unternehmen bei der Entwicklerkonferenz WWDC im Juli mitteilte. Neue Weckerfunktionen und eine Erinnerung, die Uhr noch vor dem Schlafengehen aufzuladen, gehören ebenso zu den kommenden Funktionserweiterungen.

Händewaschen und Tanzen

Die Smartwatch will den Nutzer bald auch beim regelmäßigen Händewaschen unterstützen: Über die Beschleunigungssensoren soll die Uhr die dafür typische Handbewegungen erfassen, per Mikrofon werde außerdem das Rauschen des Wasserhahns geprüft, erklärte der Hersteller. Gespeichert wird dazu nichts. Mit watchOS 7 lassen sich Ziffernblätter zudem flexibler anpassen, Entwickler können etwa mehrere verschiedene der sogenannten Komplikationen – kleine Info-Anzeigen – für ihre Apps anbieten. Das Update soll die Schutzfunktionen für das Gehör durch eine erweiterte Kontrolle der Kopfhörerlautstärke ausbauen und integriert Neuerungen, die Apple auch für iOS 14 angekündigt hat, darunter die Fahrradnavigation in Karten und Siri als Übersetzer. Außerdem werden neue Sportarten erkannt, darunter das Tanzen.

Alle Details zu watchOS 7 lesen Sie im neuen Mac & i Heft 4/2020.

(bsc)