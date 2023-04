Viessmann führt Climate Solutions mit Carrier Global Corporation zusammen

Die Viessmann Group hat ihren Geschäftsbereich Climate Solutions mit dem nach eigenen Angaben weltweit führenden US-Konzern für intelligente Klima- und Energielösungen Carrier Global Corporation zusammengeführt. Das gab die Viessmann Group am Dienstag bekannt. Ziel sei es, gemeinsam einen "neuen globalen Champion für Klima- und Energielösungen" zu schaffen.

Beide Partner sehen sich in der Pflicht, etwas gegen den globalen Klimawandel zu unternehmen, heißt es in einer Mitteilung der Viessmann Group. Dazu wollen sie mit zu einer nachhaltigen Energiewende im Bereich von Gebäuden beitragen, um damit einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Nordamerika und Europa zu leisten.

Dekarbonisierung des Gebäudesektors

Die Viessmann Group sieht durch den Zusammenschluss eine höhere Relevanz und Reichweite zu erreichen und sich damit global besser im Bereich der Dekarbonisierung des Gebäudesektors aufzustellen. "Durch den Zusammenschluss entsteht aus einer Position der Stärke heraus ein schnell wachsender Innovationsführer in einem hart umkämpften Markt. Diese Partnerschaft ist die perfekte Basis, um gemeinsam Wachstumschancen zu nutzen und unsere Verantwortung für kommende Generationen zu verstärken", sagt Max Viessmann, CEO der Viessmann Group.

Auch Carrier Global Corporation sieht einige Vorteile der Zusammenführung. So entstehe in Nordamerika und Europa ein Marktführer im Wohn- und Gewerbesegment. Davon profitiere auch die asiatische Marke Toshiba Carrier Corporation, hofft Carrier Global Solution. Mit insgesamt 45.000 Mitarbeitern weltweit soll so mit einem breiten Angebot an Produkten und Services ein Gesamtumsatz von 17 Milliarden US-Dollar, etwa 15,5 Milliarden Euro, jährlich erwirtschaftet werden, so der Plan.

Viessmann bleibt Familienunternehmen

Die Viessmann Group bleibe auch nach dem Zusammenschluss ein eigenständiges Familienunternehmen. Dazu haben sich beide Partner auf langfristige Garantien geeinigt. So sollen für einen Zeitraum von drei Jahren betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sein. Die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte sollen 5 Jahre, der Hauptsitz in Allendorf 10 Jahre Bestand behalten. Das betrifft ausschließlich den Bereich Climate Solutions, betont die Viessmann Group.

Die Mitarbeiter erhalten angesichts des 106-jährigen Bestehens von Viessmann nach "erfolgreichem Abschluss" mit Carrier Global Corporation einen Einmalbonus, der insgesamt 106 Millionen umfasst.

Der Abschluss der Transaktion soll bis zum Ende des Jahres erfolgt sein.

(olb)