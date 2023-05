Viral auf Twitter: Fake-Foto von Rauch am pentagon lässt Aktienkurse absacken

Nachdem am Montag das gefälschte Foto einer Explosion vor dem US-Verteidigungsministerium auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken geteilt wurde, gaben sogar die US-Aktienmärkte kurz nach. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Dabei handelte es sich bei dem vermeintlichen Foto um ein Bild, das offenbar mit einem KI-Generator erstellt wurde. Geteilt wurde es demnach auf der Kurznachrichtenplattform auch von einer Reihe von Accounts, die mit einem blauen Haken "verifiziert" wurden, wobei der lediglich deutlich macht, ob für den Account bezahlt wird. In Indien wurde die Fake-Aufnahme demnach sogar im Fernsehen gezeigt und besprochen.

Von "verifizierten" Accounts verbreitet

Geteilt wurde das generierte Foto laut CNN etwa von einem Account, der angeblich zur Nachrichtenagentur Bloomberg gehört und ebenfalls über den blauen Haken verfügt, sowie dem Account der gar mit einem goldenen Haken ausgestatteten russischen Nachrichtenagentur RT. Die goldene Farbe ist in dem neuen System auf Twitter "offiziellen Organisationen" vorbehalten, es handelt sich also tatsächlich um eine Verifizierung. Teilweise waren die Tweets um Texte ergänzt, in denen es heißt, dass am Pentagon ein Notfall aufgetreten ist. Schließlich sah sich sogar die zuständige Feuerwache zu einer Klarstellung genötigt, dass in dem Areal keinen Vorfall gegeben hat. RT hat den eigenen Tweet inzwischen wieder gelöscht.

Das fragliche Bild selbst zeigt eine Rauchwolke hinter einem Zaun und vor einem Gebäude, bei dem es sich um das Pentagon handeln soll. Ein direkter Vergleich zeigt aber, dass das doch anders aussieht. Außerdem fallen bei genauerer Betrachtung einige Artefakte auf, die für derartige KI-Bilder typisch sind. So verschwimmt der Bauzaun teilweise und auch das Gebäude im Hintergrund ist in Teilen unscharf. Ein ebenfalls geteiltes Bild soll das Weiße Haus zeigen und enthält im Hintergrund ebenfalls eine schwarze Rauchwolke. Insgesamt erinnert das Geschehen an ein vor einigen Wochen viral gegangenes, angebliches Foto des Papstes in Daunenjacke. Auch das war mit KI erstellt worden.

Die Soziologin Zeynep Tufekci hat inzwischen auf Twitter darauf hingewiesen, dass nicht das mit einem KI-Generator erstellte Bild das eigentliche Problem darstellt. Auch ein klassisch mit Photoshop erstelltes Foto hätte am Anfang stehen können. Stattdessen hält sie die Änderungen bei Twitter für das ursächliche Problem. Wegen einer "falschen Theorie" dazu, wie Status funktioniert, habe Elon Musk nach der Übernahme das bestehende System der blauen Haken zerstört. Der habe vorher als wertvoller Indikator für die Glaubwürdigkeit von Inhalten gesorgt, auch wenn er eine Reform und Ausweitung nötig gehabt habe. Die größten Profiteure von der Zerstörung der alten Glaubwürdigkeit seien die klassischen Nachrichtenmedien, mit der Episode um das Fake-Bild sei ihnen ein Gefallen getan worden.

