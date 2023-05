Virgin Galactic: Letzter Testflug vor kommerziellem Betrieb geglückt

Dem US-Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic ist der letzte suborbitale Flug an die Grenze des Weltraums vor der Aufnahme von kommerziellen Starts gelungen. Bei der Mission "Unity 25" haben am Donnerstag Angestellte der Firma über dem US-Bundesstaat New Mexico eine Flughöhe von 86,9 km erreicht und waren mehr als eine Stunde und 20 Minuten unterwegs. Alle Aufgaben seien erfüllt worden, schreibt die Firma. Jetzt widme man sich den letzten Vorbereitungen für den ersten kommerziellen Flug, der bereits für Ende Juni angesetzt ist. Der wird den Namen "Galactic 01" tragen.

Zwar wurde bei dem Flug erneut nicht die international definierte Grenze zum Weltraum in 100 km Höhe erreicht, trotzdem haben die Passagiere aus der enormen Höhe nicht nur die Kugelgestalt der Erde gesehen, sondern auch die Schwerelosigkeit erlebt. Auch wenn man damit offiziell nicht das All erreicht, würden die 13 fehlenden Kilometer nicht viel am Ablauf und dem Erlebnis ändern. Die "Missionsspezialisten" Jamila Gilbert und Christopher Huie zeigten sich denn auch überwältigt von der Erfahrung. Vor Ort war auch Firmengründer Richard Branson. Der Milliardär hat bereits solch einen Flug hinter sich und musste zuletzt die Abwicklung seines Raumfahrtunternehmens Virgin Orbit miterleben. Bei Virgin Galactic soll es jetzt besser laufen.

Virgin Galactic bietet die Sitzplätze an die Grenze des Weltraums seit mehr als einem Jahr für mehrere Hunderttausend US-Dollar zum Verkauf. Dafür kann man bald in dem Raumgleiter Unity Platz nehmen. Der wird dann an dem riesigen Flugzeug SpaceShipTwo hängend in die Höhe gehoben, bevor er mit Raketenantrieb den entscheidenden Teil des Flugs angeht. Nach vielen Verzögerungen und einem tödlichen Unfall bei der Entwicklung war Branson so 2021 an die Grenze des Weltraums gelangt. Nach diesem Jungfernflug war gegen Virgin Galactic aber vorübergehend ein Startverbot verhängt worden, weil das eingesetzte Raumfahrzeug bei der Rückkehr zur Erde das genehmigte Testgebiet verlassen hatte. Das hat sich inzwischen geklärt und jetzt soll die zahlende Kundschaft folgen. Damit dürfte sich zeigen, wie groß der Markt dafür überhaupt ist.

(mho)