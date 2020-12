Virgin Galactic: Testflug ins All kurz nach Ausklinken abgebrochen

Der jüngste Testflug des Weltraumgleiters von Virgin Galactic ist am Wochenende Sekunden nach dem Ausklinken vom Trägerflugzeug abgebrochen worden. Aufnahmen vom Boden zeigen, dass die VSS Unity ihr Triebwerk nur kurz zündete, bevor die Sequenz automatisch unterbrochen wurde. Die Piloten brachten das Gefährt dann zurück zum Spaceport America, wo sie sicher aufsetzten, wie Virgin Galactic mitteilte. Der erste Weltraumflug vom US-Bundesstaat New Mexico aus lässt damit weiter auf sich warten. In der "nahen Zukunft" soll ein weiterer Anlauf unternommen werden, versicherte das Unternehmen des Milliardärs Richard Branson.

Schwerelosigkeit für Touristen

Virgin Galactic arbeitet seit Jahren daran, touristische Flüge in den Weltraum anzubieten, auf denen die Passagiere minutenlang die Schwerelosigkeit erleben sollen. Der Tod eines Testpiloten bei einem Absturz verzögerte den ursprünglichen Zeitplan, aber seit einigen Jahren finden wieder Testflüge statt. Bislang wurde dabei aber lediglich der Weltraum erreicht, wenn man die US-amerikanische Definition zugrundelegt, nach der der ab 50 Meilen (etwa 80 Kilometer) beginnt. Vor dem nun angesetzten Testflug über New Mexico war darüber spekuliert worden, ob das suborbitale Flugzeug SpaceShipTwo nun auch die international definierte Grenze in 100 Kilometern Höhe erreichen könnte.

Am Vormittag des 12. Dezembers hob das Trägerflugzeug White Knight vom Weltraumbahnhof des Unternehmens in New Mexico ab. Später wurde dann der raketengetriebene Gleiter Unity abgekoppelt und zündete sein Triebwerk. Aufnahmen vom Boden zeigen aber, dass schon kurz darauf der Abbruch erfolgte. Laut Virgin Galactic hatte ein Überwachungscomputer die Verbindung verloren und das Triebwerk deswegen umgehend deaktiviert. Das sei ein eingebauter Sicherheitsmechanismus. Die beiden Testpiloten hätten das Flugzeug dann sicher zur Erde gebracht und auf dem Spaceport America eine Bilderbuchlandung hingelegt.

Der Testflug soll in naher Zukunft wiederholt werden, laut CNBC ist es der erste von insgesamt noch drei geplanten. Mit denen solle die Entwicklung abgeschlossen werden, bevor dann Touristen mitfliegen können. An dem dritten dieser Testflüge will demnach Richard Branson teilnehmen, angesetzt gewesen sei dieser Flug für das erste Quartal des kommenden Jahres. Inwieweit sich das verzögert, ist noch nicht bekannt.

