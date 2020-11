Virgin Hyperloop: Erste Testfahrt mit Passagieren geglückt

Auf einer Teststrecke in Nevada sind erstmals Menschen mit einer Kapsel in dem futuristischen Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop gefahren. Der Meilenstein gelang dem US-Unternehmen Virigin Hyperloop, das das von Elon Musk konzipierte System zur Marktreife bringen will und während der Entwicklung schon eine Reihe von Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hatte.

Passagiere bei der ersten bemannten Fahrt waren nun der CTO des Unternehmens, Josh Giegel, und "Director of Passenger Experience", Sara Luchian. Ihrer Fahrt waren über 400 unbemannte Tests vorausgegangen.

"Das wird die Welt verändern"

Das Transportsystem Hyperloop war von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk entworfen worden, der seine Idee dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, da er keine Zeit für die Realisierung hatte. Dabei geht es um eine Transportkapsel, die mit mehreren Hundert Kilometern pro Stunde durch eine Vakuumröhre gejagt werden soll. Obwohl wichtige technische Aspekte des Konzepts weiterhin nicht befriedigend geklärt sind – etwa bezüglich der Sicherheit und der Konstruktion der immens langen Vakuumröhren, oder Schwierigkeiten bei der Streckenführung – testen mehrere Unternehmen eine Realisierung, teilweise für Personentransporte, teilweise lediglich für Frachten.

Auf der 500 Meter langen Teststrecke nördlich von Las Vegas erreichten Luchian und Giegel nun innerhalb von 6,25 Sekunden eine Geschwindigkeit von über 170 Kilometern pro Stunde. Dieser Wert entspricht der Beschleunigung der schnellsten Sportwagen und genau daran fühlte sich Giegel auch erinnert, erzählte er der New York Times. Die Fahrt sei viel ruhiger verlaufen, als sie erwartet habe, ergänzte Luichian. Beide hatten den Test in Alltagskleidung absolviert und waren in der Zwei-Personen-Kapsel XP-2 unterwegs, eine für 28 Passagier wird gegenwärtig entwickelt. Im Kontrollzentrum waren die Techniker in Jubel ausgebrochen. "Das wird die Welt verändern, da habe ich keine Zweifel", gab sich Unternehmenschef Jay Walder regelrecht euphorisch.

(Bild: Virgin Hyperloop)

