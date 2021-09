Virtualisierung: Neue Security-Werkzeuge von Dell

Mit drei neuen Security-Angeboten im Virtualisierungsbereich erweitert Dell sein Portfolio. Zum einen lassen sich mit PowerProtect Appliances mit Smart Scale unterschiedliche Systeme zusammenfassen, um sie gemeinsam zu verwalten und überwachen. Dies funktioniert mit bis zu 32 Geräten. Im Ergebnis soll dies nicht nur die Arbeit der Administratoren vereinfachen, sondern außerdem Kosten sparen und Kapazitäten planbarer machen.

Des Weiteren soll der PowerProtect Data Manager VMware-Systeme durch sogenannte transparente Snapshots schneller sichern. Konkret soll das Werkzeug VM-Backups auf Image-Ebene vereinfachen und automatisieren. Als Dienstleistung offeriert Dell künftig außerdem die Managed Services for Cyber Recovery. Hier übernimmt der Anbieter den täglichen Betrieb der Cyber Recovery Vaults und greifen dem Kunden ebenfalls beim Wiederherstellen seiner Systeme unter die Arme.

Letzteren Service offeriert Dell ab sofort. Noch in diesem Quartal stehen die transparenten Snapshots weltweit allen Kunden mit bestehenden Wartungsverträgen kostenlos zur Verfügung. Die PowerProtect Appliances mit Smart Scale will Dell im ersten Halbjahr 2022 ebenfalls weltweit einführen. Zu dessen Preisen macht der Anbieter noch keine Angaben. Weitere Informationen finden sich in der Ankündigung.

(fo)