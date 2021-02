Virtuelle Chemnitzer Linux-Tage 2021: Das Programm ist jetzt online

"Mach es einfach anders!", dachten sich die Veranstalter der Chemnitzer Linux-Tage und entschieden sich dafür, das beliebte Community-Treffen unter eben diesem Motto ins World Wide Web zu verlegen. Jetzt ist das Programm für das am 13. und 14. März stattfindende Online-Event verfügbar.

2020 waren die Chemnitzer Linux-Tage aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Dieses Jahr haben die Veranstalter umdisponiert: Anders als in den Vorjahren, in denen das zentrale Hörsaalgebäude der TU Chemnitz als Veranstaltungsort diente, finden die Workshops diesmal als Videokonferenz statt. Vorträge und Präsentationen werden per Videostream übertragen. Für Diskussion und Austausch setzen die Initiatoren auf das Open-Source-Produkt "Big Blue Button".

Kostenlose Vorträge und Workshops

Die virtuellen Besucher erwartet eine entsprechend dem allgemein gehaltenen Motto große Themenvielfalt rund um Linux und Open Source. Über 70 Vorträge widmen sich unter anderem den Bereichen Online-Kommunikation (Videokonferenz, Groupware, Instant Messaging und Co.), Web- und Softwareentwicklung, Kernel, Administration, Monitoring und IT-Sicherheit. Ebenso stehen auch Maker-sowie gesellschaftliche Themen auf dem Veranstaltungsplan.

Hinzu kommen 12 Workshops, zu denen man sich im Gegensatz zu den Vorträgen allerdings vorab anmelden muss, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Themen sind hier unter anderem Spiele-, Python- und Scratch-Programmierung, das Erstellen von Drehbüchern mit spezieller Software unter Linux, eine Einführung in LaTeX sowie das Verwalten von Servern mit Ansible.

Zwei der Workshops (Scratch, Spieleprogrammierung) richten sich im Rahmen des schon aus den Vorjahren bekannten "CLT Junior"-Programms speziell an Kinder und Jugendliche. Anmeldeschluss für alle Workshops ist der 7. März.

Programmübersicht Chemnitzer Linux-Tage 2021

(ovw)