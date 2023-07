Virtuelle Notizen per Hand: Quelloffenes Xournal++ erkennt PDF-Texte

Mit Version 1.2 ist eine neue Hauptversion der beliebten Notiz-Anwendung Xournal++ erschienen. Das Tool ist quelloffen, frei und ein Fork des ebenfalls weitverbreiteten Xournal, erweitert letztere aber um eine Reihe von Funktionen. Besonders in Ingenieurs-Kreisen erfreut sich das Tool, das für handschriftliche Notizen mit Stylus-Eingaben gedacht ist, großer Beliebtheit. Mit dem Update erhält die Software eine Reihe neuer Funktionen sowie Aktualisierungen von Bibliotheken.

Mehr Funktionen für Selbst-Schreiber

Ein beliebtes Feature des quelloffenen Xournal++ ist die Möglichkeit, auch auf externen PDFs seine Bemerkungen zu hinterlassen. Mit Version 1.2 können User künftig noch mehr mit den PDFs interagieren. Zwei PDF-Auswahl-Werkzeuge ermöglichen das Kopieren von Texten aus PDFs – entweder direkt per Markierung im Text mit dem Werkzeug "Select Linear PDF Text" oder per Auswahlkasten und dem "Select PDF Text In Rectangle". Neue Werkzeuge richten sich außerdem an das technische Publikum: Ein virtuelles Geodreieck ermöglicht Messungen direkt im Dokument, ein Kompass-Tool erleichtert das Zeichnen von Rundungen.

Obendrein versprechen die Entwickler, dass die Notizen deutlich weniger Speicherplatz in Anspruch nehmen. Abgespeichert als "Journals" im hauseigenen .xopp-Format sollen primär Dokumente mit vielen Strichen bis zu 15 Prozent kleiner sein. Mac-User sollen zusätzlich dank eines Updates der eingesetzten Programmbibliothek GTK von schnellerer Zeichen- und Schreib-Performanz profitieren. Weitere Neuerungen betreffen den mit der gtksourceview-Bibliothek neu implementierten LaTeX-Editor, den Radiergummi, der nun schneller und zuverlässiger nicht mehr gewünschte Inhalte entfernt und die Möglichkeit, die Farbpalette zu individualisieren.

Während Xournal in C geschrieben ist, ist Xournal++ vollständig in C++ geschrieben. Xournal++ nutzt neben GTK auch die Grafikbibliothek Cairo und Poppler für die PDF-Darstellung. Die neue Hauptversion – die Entwickler folgen nicht der Konvention, nur bei runden Zahlen von einer Hauptversion zu sprechen – steht bei GitHub für Linux, Windows und MacOS zum Download.

(jvo)