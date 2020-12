Virtuelle Weihnachten: Skype 8.67 bringt Together Mode

Microsoft hat Version 8.67 des Instant-Messenger-Dienstes Skype herausgebracht, die wie Microsoft Teams einen Together Mode und eine große Galerie zur Verfügung stellt. Bei Skype-Videokonferenzen sind damit nun alle Streams der Teilnehmer gleichzeitig zu sehen, was besonders bei virtuellen Familien-Weihnachtsfeiern in Pandemie-Zeiten von Vorteil ist. Daneben gibt es neue Hintergründe und Fehlerbehebungen.

Im Together Mode blendet Skype die Teilnehmer einer Video-Konferenz in eine virtuelle Umgebung ein – standardmäßig ist das ein Auditorium. Eine KI schneidet die Porträts aus den einzelnen Streams und platziert sie dann gemeinsam in einen Hörsaal. Mindestens fünf Teilnehmer müssen dazu an einer Videokonferenz teilnehmen. Diese Funktion hatte Microsoft bereits im Juli für seinen Business-Messenger Teams eingeführt. Zusätzlich können Teilnehmer-Streams in einer großen Galerie, also in einer Rasteransicht dargestellt werden. Nach Angaben von Microsoft soll beides nicht nur unter Windows, Mac und Linux, sondern auch in der Web-Anwendung funktionieren, heißt es in den Release Notes von Skype.

Neu ist in der Version für Desktops auch, dass künftig Personen bei laufenden Skype-Videocalls sowohl über ihre Telefonnummer als auch Skype hinzugefügt werden können. Zusätzlich gibt es neue Hintergrundbilder, um sich bei Videoanrufen gegebenenfalls in eine hübschere Umgebung schaffen zu können. Microsoft hat dazu die Hintergrundkategorien erweitert.

Fehlerbehebungen

Hinzu kommen diverse Fehlerbehebungen: Auf Macs soll die Skype-Anwendung nicht mehr automatisch in einen Schlaf-Modus gehen. Auch einfrierende Videos und Abspielprobleme sollen mit der neuen Version behoben sein. JavaScript-Fehler, die auftraten, wenn Skype auf Windows Servers benutzt werden sollten, sollen nun nicht mehr auftauchen.

Die Version 8.67 wird über die Update-Funktion von Skype nach und nach zur Verfügung gestellt.

(olb)