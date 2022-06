Virtueller Experte per Webex: Cisco feilt an Augmented Reality für die Industrie

Im Rahmen der Hannover Messe hat Cisco den Webex Expert on Demand auf den Augmented-Reality-Brillen von Google Glass und Realwear vorgeführt. Der Hersteller richtet sich damit an Techniker, die an komplexen industriellen Geräten Wartungsarbeiten erledigen müssen und sich zu diesem Zweck über Webex Expertenhilfe direkt auf die Brille zuschalten lassen können.

Zum Test stellte Cisco die Industrie-Datenbrille Realwear HMT-1 zur Verfügung (siehe Bild), die für einen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gebaut ist und dank Sprachsteuerung eine Bedienung ohne Einsatz der Hände erlaubt. Ein Praxistest an der Modellfabrik des CETPM-Instituts der Hochschule Ansbach verlief erfolgreich. Nach Einschätzung des Experten für Instandhaltung und Fabrikoptimierung Constantin May, Academic Director des CETPM, birgt "die Remote-Unterstützung für Wartungs- und Reparaturaufgaben via Augmented Reality unschätzbare Effizienzgewinne".

Für den Einsatz vor Ort hat Cisco seine Webex-Plattform an das Betriebssystem der AR-Brillen angepasst. Über einfache Sprachbefehle wie "Anrufen" oder "Hilfe anfordern" baut man die Verbindung auf. Während der Sitzung erlauben mehrere Dutzend Sprachbefehle beiden Parteien Funktionen wie das Teilen des Bildschirms der AR Brille, das Erzeugen von Screenshots, ins Bild hineinzuzoomen oder einen virtuellen Pfeil im Bild anzubringen.

Von der Knabberzeugproduktion bis zum OP-Tisch

Im Gespräch mit der iX nannte Wes Sylvester, Vice President Industry Solutions Group bei Cisco, konkrete Anwendungen: "Webex Expert on Demand wird sowohl eingesetzt im Gesundheitsbereich, zum Beispiel in der Ausbildung für chirurgische Operationen, als auch im industriellen Einsatz, etwa bei Arbeiten auf riesigen Ölfeldern. Unser spanischer Kunde Leng-D’Or [aus der Nahrungsmittelbranche] nutzt Webex Expert on Demand, um die Produktion in den USA komplett neu aufzubauen, ohne die Fachleute einfliegen zu müssen – besonders in Pandemie-Zeiten ein unschätzbarer Vorteil".

Wer Webex Expert on Demand einsetzen möchten, beschafft sich das AR-Headset direkt vom Hardware-Anbieter. Bislang war die Lizenzierung der Plattform nutzerabhängig, ab dem 20. Juni ändert Cisco dies auf eine Lizenzierung pro Gerät, die mit rund 2 US-Dollar pro Tag zu Buche schlägt.

(un)