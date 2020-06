Virtuelles Live-Konzert: Jean-Michel Jarre tritt als Matrix-Avatar auf

Der französische Musiker und "Soundmagier" Jean-Michel Jarre gibt am heutigen Sonntag in Paris ein virtuelles Live-Konzert. In der rund 45 minütigen "Alone Together"-Show werde er als Avatar wie in dem Science-Fiction-Film "Matrix" auftreten, sagte Jarre im Vorfeld des Events, das weltweit auf digitalen Plattformen übertragen wird. Jarre werde live in einer speziell gestalteten Welt auftreten, die für alle zugänglich ist.

Die Show sei eine virtuelle Weltpremiere, erklärte die Pressestelle von Jarre. Bisher seien virtuelle Musikveranstaltungen vorproduziert und in bereits existierende digitale Welten eingefügt worden, heißt es in der Ankündigung weiter. Jarre präsentiere seine Vorstellung in einer eigenen, angepassten virtuellen Realität live.

Neue Wege für Künstler

"Nachdem ich an außergewöhnlichen Orten aufgetreten bin, erlaubt mir die virtuelle Realität jetzt in unvorstellbaren Räumen zu spielen, während ich auf einer physischen Bühne stehe", erklärt die französische Elektrolegende. Er wolle mit dem Projekt zeigen, dass VR, AR und KI zu einer neuen Art des künstlerischen Ausdrucks beitragen und die Begegnung zwischen Künstler und Öffentlichkeit in der Gesundheits-Krise aufrechterhalten können.

Für die weltweite Live-Übertragung, die an PC, Tablet, Smartphone und VR-Headsets verfolgt werden kann, hat sich der 71-jährige Jarre die "Fête de la Musique" ausgesucht, eine Veranstaltung, bei der Musiker im öffentlichen Raum honorarfrei auftreten. In Deutschland wird seit 2019 am 21. Juni der "Tag der Musik" (der seit 2009 jährlich stattfindet) gefeiert. Die Übertragung beginnt um 21:15 Uhr. (mit Material der dpa)

(bme)