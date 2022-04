Virtuelles Whiteboard "Canvas" von Box ab Herbst kostenlos nutzbar

Mit dem virtuellen Whiteboard "Canvas" sollen Teams hybrid zusammenarbeiten können. Der Software-Anbieter Box hat das Tool für Herbst 2022 angekündigt. Canvas soll innerhalb von allen Box-Tarifen unbegrenzt nutzbar sein, auch in der kostenlosen Version für Einzelanwender. Der Name des Tools bedeutet so viel wie "Leinwand" – auf dieser können hybride Teams laut Box brainstormen, Präsentationen und grafische Planungen erstellen oder interaktive Workshops durchführen.

Mit dem Whiteboard-Tool soll es möglich sein, verschiedene "Canvases" zu erstellen und Kolleginnen und Kollegen sowie Externe dazu einzuladen. Auf der Whiteboard-Fläche sollen alle gemeinsam in Echtzeit oder auch zeitversetzt arbeiten können, dabei sollen Benachrichtigungen und @-Erwähnungen helfen. Für die Canvases kündigt Box fertige Vorlagen an, auf denen man mithilfe von Texten, Diagrammen oder freien Zeichnungen arbeiten könne.

Grafische Elemente, mit denen sich etwa Prozesse visualisieren lassen, Notizzettel, Kommentare und Emoji-Abstimmungen sollen ebenfalls die hybride Zusammenarbeit vereinfachen. Die Arbeitsergebnisse lassen sich jeweils speichern. Laut eigener Aussage erfüllt Box und damit auch Canvas bei der Datenspeicherung die regionalen und länderspezifischen Datenschutzanforderungen in Nordamerika, Europa, Asien, Kanada und Australien.

(gref)