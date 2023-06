Apple bringt mit der Vision Pro frischen Wind in den Markt der VR-Headsets, aber erst ab 2024. Die bereits erhältlichen Geräte der Konkurrenz werden im Massenmarkt noch kaum wahrgenommen. Marktforscher schätzen, dass Hersteller im Verlauf des vergangenen Jahres weniger als 10 Millionen VR-Headsets absetzen konnten – und viele davon dürften mehr Zeit in Schubladen als auf dem Kopf verbringen. Davon unbehelligt investiert Meta weiterhin Milliarden in die Sparte und ist als der größte Headset-Anbieter unmittelbarer Konkurrent zu Apples Vision Pro.

In Episode 3 des TNBT-Podcasts bespricht Leo Becker mit Luca Caracciolo, Chefredakteur von Technology Review, Mac & i und c’t Fotos sowie dem VR-Spezialisten und c’t 3003-Macher Jan-Keno Janssen, auf welche Konkurrenz Apples Vision Pro stößt. Dabei geht es vor allem um die Frage, warum VR-Headsets bislang eine Nische geblieben sind und weshalb selbst der Gaming-Bereich oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Zudem geht es um die grundsätzlichen Probleme von direkt vor den Augen getragenen Computern sowie die gleichzeitig riesigen Chancen von "räumlichem Computing“ als eine neue Plattform. Janssen berichtet außerdem von seinem Besuch des Oktoberfests mit Google Glass vor über zehn Jahren und stellt eine Wiederholung mit der Vision Pro in Aussicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2023 – Apple Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Art verändert, wie und wo wir Computer verwenden und diese bedienen.

Mac & i begleitet die Apple Vision sowie die Chancen und Probleme von "räumlichem Computing" mit einem neuen Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet ab sofort die jüngsten Entwicklungen rund um Apples neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder einfach als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Fragen, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne unter podcast@mac-and-i.de entgegen.

Lesen Sie auch Kommentar zu Apple Vision Pro: Der holprige Anfang vom Ende des iPhones Mac & i

(lbe)