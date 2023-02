Visual Studio 2022 17.5: Besser und schneller finden mit der All-in-One-Suche

Microsoft hat das Release 17.5 seiner Entwicklungsumgebung Visual Studio 2022 fertiggestellt. In das Update sind unter anderem einige Verbesserungen eingeflossen, die Entwicklungsteams mehr Produktivität beim Coden versprechen. Die All-in-One-Suche soll das Durchforsten des Codes vereinfachen. Eine neue KI-gestützte Funktion liefert direkt im Editor Vorschläge für Änderungen am Code und der verbesserte Textvisualisierer bietet zusätzliche Werkzeuge für das Debugging.

Schneller relevante Ergebnisse finden

Während kürzere Build- und Debug-Zeiten generell zu mehr Tempo beim Softwareentwickeln mit Visual Studio beitragen sollen, will die neue All-in-One-Suche schneller die relevanten Ergebnisse beim Suchen nach Visual-Studio-Dateien, -Types und -Members liefern. Microsoft verspricht eine verbesserte Reihenfolge der Ergebnisse nach Relevanz. Ein neues Vorschaufenster bei der Codesuche vereint nun nicht nur die Ergebnisse für C# und C++, sondern liefert auch unmittelbar Kontext zum jeweils markierten Fund.

Bei der Arbeit am Code im Editor macht die neue KI-gestützte intent-based Suggestions-Funktion gezielte Vorschläge für Änderungen – basierend auf den von Entwicklerinnen und Entwicklern zuvor gemachten Code-Anpassungen. ML-Algorithmen stellen sicher, dass die Funktion rasch lernt und immer treffendere Vorschläge machen kann.

Ergänzende Tools und Optionen für die String-Bearbeitung mit dem Textvisualisierer beim Debugging sollen unter anderem die URL-Enkodierung und -Dekodierung sowie die Base64-Enkodierung und -Dekodierung von JWT (JSON Web Token) vereinfachen. Darüber hinaus soll sich das Textvisualisierungsfenster nun besser in das Erscheinungsbild der IDE einfügen.

Mehr Details sowie einen vollständigen Überblick aller Änderungen in Visual Studio 2022 Version 17.5 fasst der Blogbeitrag zusammen.

Neues für C++ und Mac

Über das generelle Update der Entwicklungsumgebung hinaus stellt Microsoft wie üblich auch spezifische Neuerungen der Visual-Studio-Versionen für C++ und Mac zur Verfügung. Mit einem neuen Git Branch Selector in der Statusleiste setzt das Entwicklungsteam von Visual Studio for Mac 17.5 seine Arbeiten am Ausbau der Git-Funktionen in der IDE fort. Das neue Menü verschafft nicht nur Überblick über die Branches, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, jederzeit neue anzulegen oder zu bearbeiten.

C++-Entwicklerinnen und -Entwickler finden in der neuen Version der IDE unter anderem weitere Fortschritte bei der Anpassung an ARM64. Während Visual Studio bereits seit Version 17.3 als native Applikation für ARM64 verfügbar ist, steht nun in Verbindung mit der Compiler-Infrastruktur LLVM auch ein natives ARM64-Clang-Toolset parat. Auf weitere Neuerungen – insbesondere rund um Spieleentwicklung und Produktivität – geht der Blogbeitrag zu Visual Studio 2022 Version 17.5 for C++ Developers näher ein.

(map)