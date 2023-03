Visual Studio 2022 17.6 Preview 2 bringt neue Features für die Spieleentwicklung

Microsoft hat die zweite Vorschauversion für Visual Studio 2022 17.6 vorgelegt. Die Preview bietet einen Ausblick auf zusätzliche Features für die Spieleentwicklung, baut die Anbindung an Git weiter aus und bringt Neues für Android-Entwicklerinnen und -Entwickler. Diese können nun einen visuellen Editor zum Modifizieren von Android-Manifest-Dateien verwenden: Nach einem Doppelklick auf die Datei AndroidManifest.xml aus dem Solution Explorer lassen sich die verfügbaren Eigenschaften festlegen und gerätespezifische Genehmigungen (Permissions) anfragen.

Spieleentwicklung mit Visual Studio 2022

Laut dem Visual-Studio-Team soll sich die Entwicklungsumgebung für die Spieleentwicklung von Indie-Spielen bis hin zu anspruchsvollen AAA-Games eignen. In diesem Zuge bietet die IDE eine neue Preview-Funktion für die Unreal Engine: Das Unreal-Header-Tool zeigt beim Parsen von Unreal-bezogenen C++-Headern nun Warnungen und Fehlermeldungen direkt in Visual Studio an. Sie erscheinen in der Error-Liste sowie in Form lila hervorgehobener Unterstreichungen im Editor:

Visual Studio 2022 17.6 Preview 2: Fehlermeldungen in Verbindung mit der Unreal Engine erscheinen im Editor farblich hervorgehoben sowie in der Error-Liste. (Bild: Microsoft)

Um das neue Feature auszuprobieren, ist "IDE Support for Unreal Engine" im Workload "Game development with C++" im Visual Studio Installer auszuwählen.

Als eine weitere Neuerung für Spieleentwicklerinnen und -entwickler ist die Extension "HLSL Tools" neuerdings in Visual Studio integriert. Die High Level Shading Language (HLSL) ist eine DirectX-spezifische Programmiersprache, die zum Erstellen von Shadern in der Spieleentwicklung und dem Rendern von Anwendungen zum Einsatz kommt. Die Integration bietet unter anderem Syntax-Highlighting und Statement-Vervollständigung.

Die Extension "HLSL Tools" ist zum Bestandteil von Visual Studio 2022 geworden. (Bild: Microsoft)

Auch dieses neue Feature lässt sich im Visual Studio Installer aktivieren. Dazu ist die Komponente "HLSL Tools" unter einem der Workloads "Game development with C++" oder "Game development with Unity" zu aktivieren.

Git-Staging und -Merging

Die Preview-Version für Version 17.6 bringt daneben einige Neuerungen für den Umgang mit der Versionsverwaltungssoftware Git. Unter anderem ist das Staging von Änderungen und das Committen dieser Items während des Builds möglich. Staging ermöglicht Entwicklerinnen und Entwicklern, die Korrektheit ihrer Dateien zu verifizieren, bevor sie sich zu einem Commit entschließen. Ein erneuerter Merge-Dialog steht ebenfalls bereit. Er soll ein besseres Verständnis dafür bieten, wie viele Dateien durch den Merge-Vorgang beeinflusst werden, und warnt vor möglichen Konflikten.

Alle weiteren Details bietet der ankündigende Blogeintrag. Zugleich mit Visual Studio 2022 17.6 Preview 2 hat Microsoft die zweite Preview für .NET 8 veröffentlicht.

(mai)