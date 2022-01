Visual Studio 2022: Zweite Preview für Version 17.1 bringt weitere Git-Features

Microsoft hat die zweite Preview für Visual Studio 2022 Version 17.1 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die erste Minor-Version des 2022er-Zweigs der Entwicklungsumgebung. Sie widmet sich unter anderem der Integration weiterer Git-Features und bringt Neues für den Editor. Auch C++ geht nicht leer aus: Clang und LLVM erhalten ein Upgrade auf Version 13 und ein neues Configure Preset-Template soll das Konfigurieren und Erstellen von CMake-Projekten auf Remote-macOS-Systemen mit CMakePresets.json erlauben.

Neue Git-Features

Preview 2 für Version 17.1 führt das Vergleichen zweier Git-Branches in Visual Studio 2022 ein. Das soll unter anderem hilfreich sein, um sich vor dem Erstellen eines Pull Requests oder dem Mergen oder Löschen eines Branches einen Überblick zu verschaffen.

Um einen ausgecheckten Branch mit einem anderen zu vergleichen, lässt sich im Branch Picker in der Statusleiste oder dem Git Changes-Toolfenster ein beliebiger lokaler oder Remote-Branch auswählen. Ein Rechtsklick auf diesen zeigt die Option Compare with Current Branch. Alternativ lässt sich dieser Befehl auch über die Branch-Liste im Git-Repository-Fenster aufrufen. Daraufhin lässt sich in der Changes-Liste zur gewünschten zu vergleichenden Datei navigieren.

Visual Studio 2022 17.1 Preview 2 erlaubt das Vergleichen zweier Git-Branches. (Bild: Microsoft)

Die weiteren neuen Git-Features umfassen den Check-out der Spitze eines Remote-Branches, das zeitgleiche Verwalten und Erstellen neuer Branches auf allen aktiven Repositorys sowie das Aufspalten von Änderungen in verschiedene Commits.

Alle Details zu den neuen Git-Features in der zweiten Preview für Visual Studio 2022 17.1 liefert ein eigens dafür verfasster Blogeintrag.

Weitere Änderungen in Preview 2

Zu den neuen Editor-Features zählt das automatische Speichern von Codedokumenten, wenn die Anwendung nicht mehr im Fokus ist – wenn etwa ein Nutzer in Windows zu einer anderen Anwendung wechselt. Diese Preview-Funktion lässt sich unter Tools\Options under Environment\Preview Features aufspüren und mittels Klick auf die Autosave-Option aktivieren.

Daneben lassen sich in der IDE nun Color Themes so einstellen, dass Tabs nach Dateiendung oder Projekt eingefärbt sind. Tab-Farben sind jetzt zudem einzeln konfigurierbar, sofern deren Einfärbung aktiviert ist: Ein Rechtsklick auf einen Tab führt dann zu der Option, die Farbe zu ändern.

Installationshinweise

Bei Version 17.1 handelt es sich um die erste Minor-Version von Visual Studio 2022, das Ende 2021 als Version 17.0 an den Start ging. Laut Microsoft sei es nicht unüblich, dass Visual-Studio-Nutzer das erste Minor Release abwarten, bevor sie sich zu einem Upgrade entscheiden. Die Preview lässt sich parallel zu einer bestehenden Visual-Studio-Version installieren. Die Entwicklungsumgebung Visual Studio 2022 erschien im November 2021 mit der größten Neuerung, dass sie als 64-Bit-Anwendung vorliegt.

Alle weiteren Informationen zu Visual Studio 2022 17.1 Preview 2 sind dem Microsoft-Entwicklerblog sowie den Release Notes zu entnehmen.

(mai)