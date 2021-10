Visual Studio 2022 for Mac: Erste öffentliche Preview erschienen

Microsoft zeigt in Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 die geplanten Neuerungen für die macOS-Variante der Entwicklungsumgebung. Im Fokus steht die Neuentwicklung des UI als natives macOS-UI, was Bugs beheben und eine bessere Bedienung ermöglichen soll.

Aufgrund dieser größeren Änderung startete zunächst eine Private Preview. Innerhalb der letzten Monate gaben gut 4.000 Entwicklerinnen und Entwickler Feedback ab und trugen so zur Behebung von über 100 Issues bei, sodass nun die erste öffentliche Preview bereitsteht.

User Interface

Der Wechsel zum nativen macOS-UI soll der User Experience zugutekommen und Features für die erleichterte Bedienung besser unterstützen. Auch die Performance und Stabilität der IDE sollen davon profitieren, etwa durch das Beheben von UI-Bugs und die Verringerung von Abstürzen. Ein überarbeitetes Light und Dark Theme sind ebenfalls mit an Bord.

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1: Dark Theme (Bild: Microsoft)

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1: Light Theme (Bild: Microsoft)

.NET 6, C# 10 und Xamarin

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 arbeitet mit dem ersten Release Candidate für .NET 6 zusammen und kann dadurch mit .NET 6 und der kommenden Programmiersprachenversion C# 10 umgehen.

Daneben soll Visual Studio for Mac weiterhin die Web- und Cloud-Entwicklung mit .NET Core 3.1 und höher, die mobile Entwicklung mit Xamarin Traditional – auch bekannt als Xamarin.Native und bestehend aus Xamarin.iOS and Xamarin.Android – sowie die Spieleentwicklung mit Unity ermöglichen.

Zukunftspläne

Der Support für .NET Multi-platform App UI (MAUI) ist aufgrund der Verschiebung ins zweite Quartal 2022 in Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 noch stark begrenzt und soll erst Anfang des Jahres neue Features erhalten. Weitere geplante Features wie eine Erweiterung der Git-Anbindung sind der Roadmap zu entnehmen.

Bei Visual Studio for Mac, erstmals 2017 erschienen, handelt es sich trotz des Namens nicht um eine Portierung des für Windows entwickelten Visual Studio. Stattdessen basiert die IDE auf Xamarin Studio, das selbst wiederum auf der Open-Source-IDE MonoDevelop basiert.

Weitere Informationen zur ersten Preview der neuen Hauptversion bietet der Visual-Studio-Blog.

(mai)