Visual Studio Code: Mypy-Erweiterung und bald kein Python-3.7-Support mehr

Mit dem Juli-Release von Microsofts Sourcecode-Editor steht Entwicklern und Entwicklerinnen nun eine Mypy-Type-Checker-Erweiterung als Vorabversion zur Verfügung, die Typüberprüfung für Python unter Verwendung von Mypy ermöglicht. Zudem hat das Visual-Studio-Code-Team die Pylance-Erweiterung lokalisiert. So können Entwickler jetzt Befehle und andere Texte aus der Erweiterung in ihre bevorzugte Sprache übersetzen lassen, wenn sie ein Language Pack installiert und in VS Code auf aktiv gesetzt haben.

Vorabversionen: Statischer Type-Checker und Debugpy

In einem Blogbeitrag hebt das Microsoft-Team hinter Visual Studio Code besonders die neue Erweiterung Mypy Type Checker hervor, die in einer sogenannten Pre-Release-Version zur Verfügung steht. Obwohl Microsoft mit Pyright einen eigenen statischen Type Checker im Portfolio hat, setzten doch viele Entwickler und Entwicklerinnen nach wie vor auf Mypy. Die neue Erweiterung verwendet zudem auch dmypy für eine schnellere Typüberprüfung.

Als die Unterstützung für Python 2.7 und Python 3.6 aus der Python-Erweiterung entfiel, hat das Entwicklerteam viele Rückmeldungen von Benutzern und Benutzerinnen erhalten, die nicht in der Lage waren, ihre Codebasis auf die neuesten Versionen von Python zu aktualisieren und die Möglichkeit verloren, ihre Anwendungen mit den neuesten Versionen der Python-Erweiterung zu debuggen.

Die separate Python-Debugger-Erweiterung Debugpy: Durch die Trennung des Debuggers von der Python-Erweiterung soll es möglich sein, die neueste Version der Python-Erweiterung zu nutzen. (Bild: Microsoft)

Um eine Lösung für dieses Problem zu finden, hat das Team eine separate Python-Debugger-Erweiterung namens Debugpy entwickelt. Durch die Trennung des Debuggers von der Python-Erweiterung soll es möglich sein, die neueste Version der Python-Erweiterung zu nutzen und gleichzeitig eine ältere Version des Debuggers zu verwenden. Das geschieht durch das Deaktivieren der automatischen Aktualisierung der Erweiterung. Diese Erweiterung ist in der Vorschau als Vorabversion verfügbar, die die neueste Version von debugpy verwendet. Das Team plant, in naher Zukunft auch ältere Versionen zu unterstützen.

Offizieller Support für Python 3.7 wird beendet

Am 27. Juni 2023 hat Python 3.7 sein End-of-Life (EOL) erreicht. Daher wird der offizielle Support für Python 3.7 durch die Python-Erweiterung in drei Monaten mit Version 2023.18 enden, was dem September-2023-Release von VS Code entspricht. Die Entwickler und Entwicklerinnen bei Microsoft betonen aber, dass keine Pläne existieren, die Unterstützung für Python 3.7 aktiv zu entfernen. Sie gehen davon aus, dass die Erweiterung für die absehbare Zukunft weiterhin inoffiziell mit Python 3.7 arbeiten wird. Da alle anderen Python-Versionen nun einem jährlichen Veröffentlichungsrhythmus unterliegen, plant das Entwicklerteam, dass die offizielle Unterstützung für eine Python-Version jeweils dann endet, sobald sie in der ersten Erweiterungsversion des folgenden Kalenderjahres ihr EOL erreicht hat. So soll unter anderem Python 3.8 voraussichtlich im Oktober 2024 sein EOL erreichen, sodass die erste Erweiterungsversion dann im Jahr 2025 die offizielle Unterstützung einstellen wird.

Weitere Änderungen und Verbesserungen schildern die Entwickler ausführlich in ihrem Blogeintrag.

