Visual Studio Code: Neues für Oberfläche und Einstellungen des Entwicklertools

Microsoft hat die Version 1.68 des Sourcecode-Editors Visual Studio Code als Mai-2022-Release vorgestellt. Die Version bietet eine Reihe von Veränderungen bei der Konfiguration und den Einstellungen des Werkzeugs, die in der Workbench zu finden sind. Aber auch bei den unterstützten Programmiersprachen gibt es Neuerungen – so wird der Editor nun mit TypeScript 4.73 ausgeliefert. Auch die von zahlreichen Nutzern gewünschte Funktion, die es Visual Studio Code erlaubt, aus externen Bibliotheken zur JavaScript-Implementierung von Funktionen und Symbolen zu navigieren, beschert das Release.

Arbeiten nach Wunsch durch erweiterte Einstellungen

Microsoft bietet Entwicklerinnen und Entwicklern bei dieser Version des Editors mehr Möglichkeiten, die Arbeitsumgebung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu konfigurieren. Das betrifft beispielsweise den Befehl zur Konfiguration der Anzeigesprache im Editor: Das VS-Code-Team hat den Befehl aktualisiert. Ein neuer Abschnitt “Verfügbare Sprache“ ergänzt die Anzeige durch die Angabe, welche Sprachen auf dem System (noch) nicht installiert sind. Wählt eine Nutzerin eine Sprache aus, wird sie automatisch installiert und der Editor wendet die Sprache an.

Die Anzeige des Problempanels wurde erweitert: An dieser Stelle können Nutzer nun zwischen einer Baum- oder einen Tabellendarstellung der entdeckten Probleme wählen (Bild: Microsoft).

Auch die Anzeige des Problempanels wurde in dieser Version erweitert: An dieser Stelle können Nutzer nun zwischen einer Baum- oder Tabellendarstellung der entdeckten Probleme wählen. Im Vergleich zur Baumansicht wird in der Tabelle die Quelle (Sprachdienst oder Erweiterung) eines jeden Problems angezeigt, sodass die Benutzer die Probleme nach ihrer Quelle filtern können.

Der Datei-Explorer unterstützt nun das Parsen und Ausblenden von Dateien, die durch die .gitignore-Datei der Nutzerin oder des Nutzers ausgeschlossen sind. Dieses Verhalten können Programmierer über die Explorer-Einstellung “Exclude Git Ignore ( explorer.excludeGitIgnore )“ aktivieren. Diese Einstellung arbeitet dann mit files.exclude zusammen, um unerwünschte Dateien aus dem Explorer auszublenden.

Der Sprung in den richtigen Code

Mit dieser Version des Sourcecode-Editors wird nun auch TypeScript 4.7.3 ausgeliefert. Diese Version von TypeScript bietet neue Sprachfeatures, zu denen unter anderem eine verbesserte Control-Flow-Analyse und Unterstützung für denECMAScript Module Support in Node.js gehören. Weiterhin bringt dieses Release neue Tooling-Funktionen und behebt eine Reihe wichtiger Fehler.

Zu den am häufigsten geäußerten Funktionswünschen für Visual Studio Code gehört nach Aussagen der Microsoft-Entwickler die Möglichkeit, für den VS-Code zur JavaScript-Implementierung von Funktionen und Symbolen aus externen Bibliotheken zu navigieren. Derzeit springt die "Go to Definition" zu der Typdefinitionsdatei (die . d.ts -Datei), die die Typen für die Zielfunktion oder das jeweilige Symbol definiert.

Ist nun möglich: Aus dem VS-Code direkt zur JavaScript-Implementierung von Funktionen und Symbolen aus externen Bibliotheken (Bild: Microsoft).

Das Verhalten ist nützlich, wenn Entwickler die Typen oder die Dokumentation für die Symbole überprüfen müssen. Es verbirgt aber die tatsächliche Implementierung des Codes. So verwirrt laut Microsoft das derzeitige Verhalten auch viele JavaScript-Nutzer, die den TypeScript-Typ aus der .d.ts -Datei nicht verstehen. Deshalb hat das Entwicklungsteam die Funktion nun geändert.

Python- und Jupyter-Erweiterung in der Juni-Version

Während das Release 1.68 des Editors Visual Studio Code noch die Bezeichnung Mai 2022 trägt, stellen die Entwickler im Developer-Blog zu Thema Python die Python- und Jupyter-Erweiterungen für den Editor bereits mit der Bezeichnung Juni 2022 vor.

Diese Version enthält Neuerungen für die Unterstützung von Lokalisierungen, für das Erkennen von Python-Interpretern sowie bei der Unterstützung von Jupyter-Erweiterungen auf vscode.dev/github.dev und beim Insider-Programm für Pylance. Interessierte Entwicklerinnen und Entwickler können die vollständige Liste der Änderungen auf GitHub in den Changelogs für die Python-, Jupyter- und Pylance-Erweiterungen einsehen.

(fms)