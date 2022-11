Visual Studio Code: Oktober-Update bringt präzisere Suchergebnisse

Microsoft hat Visual Studio Code 1.73 veröffentlicht. Das Oktober-Update des Sourcecode-Editors weist unter anderem neue Funktionen für die Suche, die Optik und die Sprachunterstützung auf. Auch besitzt es nun einen neuen accessibility -Tag, um die Auffindbarkeit von Einstellungen zur Barrierefreiheit zu erleichtern. Mittels Preferences: Open Accessibility Settings öffnet sich nun der Einstellungseditor mit dem @tag:accessibility -Filter.

Ordnergenaue Suchfunktion

In der Ergebnisansicht der Suche führt ein Rechtsklick auf einen Ordner nun zu zwei neuen Optionen. Die erste ist Restrict Search to Folder. Sie fügt den gewählten Order der Textbox von zu inkludierenden Dateien hinzu. Ausschließlich solche Dateien, die den dort gelisteten Pfaden oder Mustern entsprechen, fließen dann in die Suchergebnisse ein. Die zweite Option, Exclude Folder from Search, fügt den betreffenden Ordner zur Textbox hinzu, die Dateien von der Suche ausschließt.

Suchergebnisse lassen sich in Visual Studio Code 1.73 per Rechtsklick nach Ordnern eingrenzen. (Bild: Microsoft)

Bei dem von Microsoft verwendeten Beispiel fällt eine weitere Neuerung auf: Texteingabefelder, Textbereiche und Dropdown-Menüs weisen nun abgerundete Ecken auf. Sie gleichen sich somit an die bereits in einem früheren Release eingeführten abgerundeten Buttons an.

Neuerungen für Markdown, TypeScript und Python

Um zu verhindern, dass Links oder Grafiken in Markdown bei einem Verschieben oder Umbenennen nicht mehr funktionieren, steht eine neue Einstellung bereit: markdown.updateLinksOnFileMove.enabled . Sie befähigt den Sourcecode-Editor dazu, Links und Grafiken in Markdown automatisch zu aktualisieren, wenn sie im Visual Studio Code Explorer verschoben oder umbenannt wurden. Die zu berücksichtigenden Dateitypen lassen sich mit markdown.updateLinksOnFileMove.include festlegen. Standardmäßig ist die neue Einstellung für alle Markdown-Dateien und alle gängigen Bilddateiformate aktiviert.

Als Preview-Feature kann Visual Studio Code 1.73 mit der anstehenden Sprachversion TypeScript 4.9 umgehen, die kürzlich als Release Candidate erschienen ist. Zu den geplanten neuen Sprachfunktionen zählen der zusätzliche Operator satisfies und Anpassungen für den in -Operator. Um TypeScript 4.9 Nightly Builds verwenden zu können, steht die JavaScript and TypeScript Nightly Extension im Visual Studio Marketplace zur Verfügung.

Auch für den Umgang mit der Programmiersprache Python hat VS Code eine Änderung vorzuweisen. Die Extensions Pylint und Flake8 hat Microsoft bereits vorgestellt. Sie lassen sich durch das Language Server Protocol (LSP) in Verbindung mit der Python Extension verwenden, um Linting zu ermöglichen. Nun erhalten Entwicklerinnen und Entwickler, die die in der Python Extension integrierten Funktionen von Pylint und Flake8 nutzen, eine Aufforderung zum Installieren der separaten neuen Erweiterungen. Sowohl Pylint als auch Flake8 sind im Visual Studio Marketplace als Preview-Versionen verfügbar. Die Extensions setzen mindestens Python 3.7 voraus und starten beim Öffnen einer Python-Datei in VS Code automatisch.

Weitere Informationen zum Oktober-Update lassen sich der Ankündigung entnehmen.

