Visual Studio Code bietet mehr Hilfe beim Auflösen von Git-Merge-Konflikten

Microsoft hat das Juni-2022-Release des Sourcecode-Editors Visual Studio Code veröffentlicht. In die Version 1.69 sind zahlreiche Updates eingeflossen, die unter anderem die Konfigurationsoptionen, das Command Center sowie den 3-Wege-Merge-Editor betreffen. Das VS-Code-Entwicklerteam gibt darüber hinaus einen Ausblick auf den VS Code Server, der künftig auch als eigenständige Instanz für das Remote Development zur Verfügung stehen soll.

Neues UI und mehr Funktionen im Command Center

Das Command Center hat das VS-Code-Entwicklerteam nach eigenem Bekunden aufpoliert und ihm eine neue grafische Oberfläche verpasst. Als Teil der Workbench lässt es sich mit window.commandCenter aktivieren und ersetzt die bisherige Titelleiste, über die sich Projekte durchsuchen und Befehle ausführen lassen sowie durch den Cursor-Verlauf navigieren lässt. Das Dropdown-Menü Quick Open gewährt Zugriff auf die Suche und listet die zuletzt verwendeten Dateien auf.

Laut Ankündigung weiter ausgebaut wurde auch der 3-Wege-Merge-Editor, den Entwicklerinnen und Entwickler zurzeit noch selbst aktivieren müssen, in dem sie git.mergeEditor auf true setzen. Durch Klick auf eine konfliktbehaftete Datei in der Source-Control-Ansicht startet der Editor und stellt die unterschiedlichen Versionen als "Theirs" und "Yours" gegenüber. Per Checkbox lassen sich die Änderungen akzeptieren und zusammenführen. Dabei stellt der Editor sämtliche Sprach-Feature einschließlich Diagnose, Breakpoints und Tests bereit, sodass etwaige Probleme in den zusammengeführten Ergebnissen unmittelbar erkennbar werden. Konflikte lassen sich aber auch weiterhin jederzeit manuell lösen. In künftigen Releases soll der Merge-Editor standardmäßig aktiviert sein.

Weitere Neuerungen in der Workbench betreffen das leichtere Umschalten zwischen dem hellen und dunklen Modus sowie einen Nicht-stören-Modus. Entwicklerinnen und Entwickler, die sich bei der Arbeit weniger ablenken lassen wollen, können sämtliche Benachrichtigungs-Pop-ups ausblenden, die nicht mit Fehlermeldungen in Verbindung stehen. Alle "verpassten" Hinweise lassen sich im Benachrichtigungszentrum aber weiterhin nachverfolgen.

Im Video präsentiert das Microsoft-Team die wichtigsten Neuerungen in VS Code 1.69.

VS Code für Desktop- und Web-Instanzen nutzen

Neben den GitHub Codespaces haben Entwicklerinnen und Entwickler auch über die Erweiterungen zum VS Code Remote Development bereits seit Längerem die Option, direkt aus dem Editor heraus im Windows Subsystem for Linux zu arbeiten oder per SSH auf Remote-Systeme und Dev Container zuzugreifen. Der den Extensions zugrundeliegende VS Code Server soll künftig auch als eigenständige Instanz verfügbar werden und erweiterte Funktionalität bieten. Microsoft verspricht eine interaktive Kommandozeile sowie die Möglichkeit, sichere Verbindungen zu vscode.dev aufzubauen, ohne dafür zwingend SSH einrichten zu müssen. Der VS Code Server steht zunächst im Rahmen einer Private Preview bereit. Wer das Angebot nutzen möchte, kann sich dafür registrieren lassen. Weitergehende Informationen finden Interessierte in einem separaten Blogbeitrag.

Python- und Jupyter-Erweiterung in der Juli-Version

Wie üblich hat Microsoft gleichzeitig zum Update seines Sourcecode-Editors auch die Python- und Jupyter-Erweiterungen für Visual Studio Code vorgestellt – deren Aktualisierung trägt aber bereits die Bezeichnung Juli 2022.

Diese Version bietet neue Inlay Type Hints, die Informationen zum leichteren Verständnis von Variablen und Funktionen liefern, für den Fall, dass explizite Annotationen fehlen. Beim Einsatz von Pylance stehen zwei neue Inlay Hints zur Verfügung: für Variable und Return Types.

