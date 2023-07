Visual Studio Code für Java beschleunigt die Code-Vervollständigung

Der Java-Support in Visual Studio Code besteht aus mehreren Extensions. Mit dem Juni-Update stellt Microsoft Java-Entwicklerinnen und -Entwicklern unter anderem eine schnellere Code-Vervollständigung und Support für das Attribut postDebugTask im Test Runner zur Verfügung. Um alle neuen Features zu verwenden, ist ein Download des Extension Pack für Java notwendig.

Anzeige

Code Completion mit höherem Tempo

Laut dem Entwicklungsteam haben Nutzerinnen und Nutzer eine langsame Code-Vervollständigung für Java bemängelt, die ihre Arbeit beeinträchtigt habe. Als Reaktion darauf hat das Team daran gearbeitet, die Code Completion zu beschleunigen. Ein detaillierter Blogeintrag, der auf die technischen Details eingeht, soll folgen. Ein Vergleich zwischen Version 1.16 und dem Pre-Release der Version 1.19 liegt bereits vor und zeigt eine Reduktion der Latenz (siehe Tabelle). In den kommenden Monaten sollen weitere Performance-Updates hinzukommen.

Latenzreduktion

(im Vergleich zu 1.16) p99 p95 p90 p80 p50 1.19 Pre-Release (2023-05-19) 56 % 50 % 46 % 36 % 32 %

Performanceverbesserung der Code Completion für Java in Visual Studio Code. (Quelle: Microsoft)

Test-Runner-Vorschauversion lernt mit postDebugTask umzugehen

Die Extension Test Runner for Java liegt als Preview-Version im Visual Studio Marketplace vor und ist Teil des Extension Pack for Java, das ebenfalls noch als Preview gilt. Die Erweiterung dient dazu, Java-Testfälle in VS Code auszuführen und zu debuggen. Im neuen Release kann sie mit dem Attribut postDebugTask umgehen. Dieses startet einen Task am Ende einer Debug-Session, was laut Microsoft etwa für Cleanup-Tasks nach dem Unit Testing nützlich sein kann. Es lässt sich in Settings.json sowie Tasks.json konfigurieren. Weitere Informationen zu postDebugTask finden sich in der Dokumentation.

Anzeige

Test Runner for Java lässt sich mit JUnit 4 (v4.8.0+), JUnit 5 (v5.1.0+) und TestNG (v6.9.13.3+) nutzen und setzt als Mindestversionen Java Development Kit (JDK) 11 sowie Visual Studio Code 1.59 voraus.

Weitere Details zum Juni-Update für die Java-Entwicklung mit VS Code sind in Microsofts Entwicklerblog festgehalten.

(mai)