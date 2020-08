Vivaldi 3.2: Verbesserungen des Bild-in-Bild-Modus für Videos

Vivaldis Browser bekommt mit einem Update auf Version 3.2 verbesserte Videofunktionen. Bei Einführung des Bild-in-Bild-Modus sei dieser schlecht zu finden gewesen, schreiben die Macher von sich selbst.

Inzwischen reicht ein Klick auf das entsprechende Icon und es öffnet sich ein kleines Fenster im unteren rechten Bereich. Das Icon taucht erst auf, wenn man das Video in voller Größe startet und liegt dann oben in der Mitte des Bildes. Neu ist nun, dass die Videos ebenfalls auf die Schnelle via Mutebutton stumm geschaltet werden können. Dieser findet sich vor der Zeitleiste.

Erweiterte Möglichkeiten

Vivaldi zeigt alle HTML5-Videos als Pop-out an – sofern gewünscht. Die gesamte Funktion lässt sich auch deaktivieren. Der Nutzer kann während ein Video als Bild-in-Bild läuft, gleichzeitig auch auf anderen Webseiten suchen. Das so geöffnete Fenster legt sich über die anderen Arbeitsbereiche und kann mit der Maus verschoben werden. Mit der neuen Stummschaltefunktion erleichtert einem Vivaldi die Arbeit von Zuhause, wenn man spontan einer Videokonferenz beiwohnen, einen Anruf entgegen nehmen muss oder andere Unterbrechungen auftauchen, heißt es in dem Blogbeitrag.

Man kann Videos in dem schwebenden Fenster natürlich auch einfach per Pause anhalten. Die Videos haben einen Zeitstrahl, bei solchen, die in einer Playlist abgespielt werden, erscheinen vorwärts- und rückwärts Optionen. Auch Vivaldis Quick Commands lassen bereits Funktionen wie Muten zu.

Vivaldi basiert auf Chromium, es hat aber immer wieder Probleme mit Webseiten gegeben. Sie blockierten den Browser, da dieser sich als User Agent zu erkennen gab, was zu Kompatibilitätsproblemen führte. Seit Ende vergangenen Jahres verschleiert Vivaldi daher seine Identität.

Andere Browser, ähnliche Bild-in-Bild-Modi

Auch Firefox hat einen Bild-in-Bild-Modus seit Version 71. Um ihn zu aktivieren, muss der Nutzer auf ein blaues Banner im rechten Rand des Videos klicken. Chrome macht das schwebende Videofenster seit Version 70 möglich. Dort bedarf es einen Doppelklicks mit der rechten Maustaste zum Aktivieren. (emw)