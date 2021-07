Vivaldi 4.1: Akkordeon-Tabs und Kommandoketten

Vivaldi 4.1. ist da und bietet neue Möglichkeiten, Tabs zu sortieren sowie Kommandos zu organisieren. Nutzerinnen und Nutzer können nun zwischen drei Tab-Stilen wählen: Kompakt, Two-Level und Akkordeon. Das neue Akkordeon bedeutet, dass sich Tab-Gruppen auseinanderfalten oder minimieren lassen – also ähnlich dem Ziehen und Quetschen des Musikinstruments. Das soll helfen, die Übersicht in der Tab-Leiste zu behalten. Bereits seit Längerem gibt es einen zweiten Level, in dem Tabs wegsortiert werden können, und die kompakte Lösung als schmale Linie ebenfalls oberhalb der eigentlichen Tab-Anzeige. Tabs können von Vivaldi auch als Kacheln angezeigt werden.

Insgesamt liegt ein Fokus des Browsers auch auf der Darstellung mehrerer Inhalte gleichzeitig. "Wie auch mit unseren anderen Funktionen, ist diese neue Option gestaltet worden, um sich dir anzupassen – statt dich in eine one-size-fits-all-Lösung zu zwingen, die deinen Präferenzen und Bedürfnissen gar nicht entspricht", schreibt Vivaldi-CEO Jon von Tetzchner in einem Blogbeitrag.

Kommandos, Ketten, Konfiguration

Kommandoketten können selbst erstellt werden. Laut der Ankündigung von Vivaldi gibt es mehr als 200 Browser-Kommandos, die nun zusammengeführt werden können, so dass man nur noch einen Shortcut braucht, um die Abfolge auszulösen. Das soll vor allem die Effizienz beim Browsen erhöhen. Als Beispiel für den Einsatz nennt Vivaldi die Möglichkeit, mehrere Webseiten auf einmal automatisch in einer Kachel-Ansicht öffnen zu können.

Solche Ketten können in den Quick-Commands über ein kleines Plus-Symbol erstellt werden, fügt man Aktionen hinzu, lässt sich ein Name für die Abfolge festlegen. Man kann so viele Kommandoketten erstellen, wie man möchte. Die Auslöser sind ebenfalls konfigurierbar.

Mit Vivaldi 4.1 sind auch Sicherheitslücken geschlossen worden. Für Windows gibt es nun Silent Updates – die sich in den Einstellungen auch deaktivieren lassen. Zudem gibt es in der Lese-Ansicht eine Angabe, wie lang die Lesedauer sein wird.

Siehe dazu auch:

Vivaldi: Download sicher und schnell von heise.de

(emw)