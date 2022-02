Vivaldi 5.1: Horizontal scrollbare Tabs, Leseliste und Farbschemata für Android

Das Update des Webbrowsers Vivaldi bringt für die Desktop-Version unter anderem das horizontale Scrollen von Tabs, eine Leseliste und ein auf der Startseite integriertes Einstellungsmenü. Die Scroll-Funktion soll verhindern, dass Tabs bei großer Anzahl unleserlich schmal werden. Wie beispielsweise bei Chrome kann am rechten Rand der Tab-Leiste eine vollständige Liste aller geöffneten Tabs eingeblendet werden.

Horizontal scrollbare Tabs

Wer die scrollbaren Tabs aktivieren möchte, muss bei den Tab-Einstellungen einen Haken bei "Aktiviere horizontales Scrollen" setzen. Dahin gelangen Sie beispielsweise, wenn Sie in der Adresszeile des Browsers vivaldi://settings/tabs/ eingeben. Das Scrollen in den Tabs funktioniert auch bei zwei Tab-Ebenen.

Mit Leseliste später lesen

Mit Vivaldi 5.1 kommt außerdem eine Funktion zum späteren Lesen von Web-Seiten. Die Leseliste ist in den Einstellungen bei der Adressleiste unter Leseliste konfigurierbar. Nach der Aktivierung können die in der Leseliste gespeicherte Seiten mit dem Buchsymbol rechts neben der Adressleiste ausgewählt werden. Dann erscheint ein Pop-up-Menü, womit sich die "Aktuelle Seite zur Leseliste hinzufügen" lässt. Über Schnellbefehle "Seite zur Leseliste hinzufügen", zugewiesene Tastenkürzel und Mausgesten soll dies ebenfalls möglich sein. Für die standardmäßig integrierte Leseliste ist laut Vivaldi keine Anmeldung erforderlich – für die Synchronisation ist eine Anmeldung allerdings nötig. Außerdem will Vivaldi den Zugang zu den Einstellungen des Browsers vereinfachen. Diese sind direkt über das Zahnrad oben rechts im Browser-Fenster auf der Startseite erreichbar.

Farbschemata für Android

Neben einer höheren Geschwindigkeit bei mehreren geöffneten Tabs sollen Android-Nutzer mit dem Update jede beliebige Farbe für den Browser in den Einstellungen festlegen können. Möglich ist das bei "Darstellung" unter "Design". Die "Akzentfarbe" soll sich dann auch mit einem HTML-Farbcode individualisieren lassen.

Auswahl von Farbschemata für Vivaldi unter Android (Bild: Vivaldi)

Darüber hinaus lässt sich in der mobilen Version die gewünschte minimale Breite der Tabs anpassen. Dies ist ebenfalls unter den Einstellungen bei "Tabs" möglich. Diese Option ist allerdings nicht verfügbar, wenn "Tab als Favicon anzeigen" aktiv ist.

Erst kürzlich hat Vivaldi mit seinem letzten großen Update individualisierbare Designs und ein in den Browser integriertes Übersetzungsfenster veröffentlicht.

(mack)