Vivo V23: 5G-Handy mit Selfie-Spotlight

Vivo bringt sein Handy V23 5G am 30. März in Deutschland in den Handel. Das Smartphone richtet sich vor allem an Selfie-Fans und kostet zum Marktstart 550 Euro.

Das Alleinstellungsmerkmal des V23 sitzt in einer auffälligen Display-Kerbe: An der Vorderseite platziert der chinesische Hersteller gleich zwei Selfie-Kameras, die noch dazu von LED-Leuchten flankiert werden. Diese LEDs lassen sich einschalten, um beim Selfie-Schießen für perfekte Lichtbedingungen zu sorgen. Sie können dafür in verschiedenen Weißtönen feinjustiert werden.

Bei den beiden Selfie-Kameras des V23 handelt es sich um eine Haupt-Fronkamera mit 50 Megapixeln und Autofokus sowie einem Superweitwinkelobjektiv mit einer Auflösung von 8 Megapixeln (105 Grad). Sicherheitshalber baut Vivo auch auf der Rückseite drei Kameras ein: Eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln, eine weitere Superweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und eine kleine Makrokamera mit 2 Megapixeln.

Farbwechselrückseite

Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich ein weiteres ungewöhnliches Merkmal des Vivo V23 5G: Das Glas auf der Rückseite soll laut Vivo auf UV-Licht reagieren und die Farben wechseln – das funktioniert allerdings nur bei der goldenen Version des V23, nicht bei der schwarzen.

Das AMOLED-Display des Vivo V23 ist 6,4 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Die maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms liegt bei 90 Hertz. Im Inneren arbeitet ein Dimensity 920 von Mediatek mit einer maximalen Taktrate von 2,5 GHz und 5G-Support. Der Akku misst laut Vivo 4200 mAh.

Das Vivo V23 5G kommt in Deutschland mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz in den Handel. Beides ist üppig, eine Möglichkeit zur Erweiterung des internen Speichers gibt es aber nicht.

(dahe)