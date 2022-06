Vodafone CallYa: Neue Prepaid-Tarife mit Datenflat

Vodafone ergänzt die Prepaid-Tarife der CallYa-Reihe um 5G. Zugang zum neuen Mobilfunkstandard gehört zu einer ganzen Reihe von Änderungen, die ab dem 30. Juni bei den Vodafone-Tarifen Einzug halten. Auch Bestandskunden der Tarife werden zu den neuen Konditionen umgestellt.

In den CallYa Tarifen Allnet Flat M (14,99 Euro) steigt das monatliche Datenvolumen um ein Gigabyte auf sechs Gigabyte und im Tarif Allnet Flat L (19,99 Euro) um zwei Gigabyte auf nunmehr neun Gigabyte.

Die Tarife Allnet Flat M und Allnet Flat L bekommen außerdem mehr Datenvolumen. Bei Flat M stehen künftig sechs statt fünf GByte für 15 Euro pro 4 Wochen zur Verfügung, bei Flat L neun statt wie bisher sieben GByte für 20 Euro pro 4 Wochen. Die Tarife Allnet Flat S, Start und Classic bleiben zu bisherigen Konditionen bestehen.

Eine Verbesserung gibt es dagegen im Tarif CallYa Black, der künftig eine echte Datenflatrate mit unbegrenztem Volumen bieten soll. Das kostet 80 Euro pro 4 Wochen. Bislang waren im Black-Tarif von Vodafone 50 GByte Datenvolumen inklusive. Telefonieren ohne Aufpreis kann man in dem Tarif für 500 Minuten.

Bestandskunden müssen das Upgrade auf 5G laut Vodafone in der App anstoßen, um das neue Netz nutzen zu können. Ab dem 1. Juli soll eine entsprechende Funktion in der App bereitstehen. Erst im Laufe der kommenden Monate soll die 5G-Option in Vodafones Prepaid-Tarifen dann automatisch bei allen Kundinnen und Kunden freigeschaltet werden. Keine Zusatzarbeit ist für das erweiterte Datenvolumen nötig – die Umstellung passiert laut Vodafone automatisch. Über den exakten Zeitpunkt der Umstellung will Vodafone die Kundschaft noch informieren.

(dahe)