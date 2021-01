Vodafone: Neuer Speedtest für alle Kabel-Kunden

Mit dem neuen "Speedtest Plus" können nun alle Vodafone-Kabelkunden die ihnen zur Verfügung stehende Bandbreite messen. In dem zweistufigen Test wird in einem ersten Schritt überprüft, welche Bandbreite beim Endgerät des Kunden ankommt. Weicht diese von der vertraglich vereinbarten ab, folgt der zweite Schritt: Es wird die Bandbreite gemessen, die am Kabelmodem ankommt. Neben dem Testergebnis erhält der Kunde Hilfestellungen zur Beschleunigung seines Internets.

Insbesondere wenn der Test zeigt, dass Geschwindigkeit zwischen dem Modem und dem Endgerät verloren geht, werden Tipps zur Optimierung des Heimnetzwerkes gegeben: So rät Vodafone zum Beispiel dazu, eine aktuelle Browserversion zu verwenden, gibt Tipps für den richtigen Router-Standort oder Hinweise auf mögliche Störquellen.

Bald auch für weitere Plattformen

Der Speedtest Plus ist auch als App für den AppleTV erhältlich. Vodafone kündigt an, dass der Test künftig auch auf weiteren Plattformen angeboten werden soll. Kunden im Netz der ehemaligen Unitymedia kennen den Speedtest bereits, nachdem Unitymedia ihn 2018 eingeführt hatte. Seit der Zustimmung der EU-Kommission zur Übernahme 2019 gehört Unitymedia zu Vodafone.

(tdi)