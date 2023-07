Vodafone-Störung behoben: 35.000 Menschen waren ohne Anbindung

Ab Samstagnachmittag bis in den Sonntag hinein waren Tausende Menschen in Hamburg, Lübeck und dem umkreisenden Norden von einer Vodafone-Störung betroffen. 35.000 Kunden hatten weder Internet noch Telefon oder Fernsehen über das Kabelnetz. Der Grund war eine defekte Stromversorgung an einem Technikstandort in Hamburg – das war schnell klar.

"Der BPoP in Hamburg ist ausgefallen, unsere Techniker vor Ort haben festgestellt, dass die Stromzufuhr nicht gegeben ist", hieß es auf der Störungsseite. Man habe die zuständige Fachfirma beauftragt. BPop ist der Breitband Point of Presence, also ein Zugangsserver. Vodafone informierte regelmäßig auf der eigenen Service-Seite und bei Twitter. Warum die Stromzufuhr fehlte, ist allerdings nach wie vor unklar. An der Stromversorgung mussten defekte Bauteile ausgetauscht werden. INzwischen sollen alle Dienste wieder normal funktionieren.

(emw)