Volkswagen: Produktion von Elektroautos in Emden wird gedrosselt

Der offizielle Festakt zum Start der Fertigung des ID.7 wird verschoben, 300 von 1500 Leiharbeiter werden ab August nicht mehr beschäftigt: Es sind beunruhigende Nachrichten, die aus dem Volkswagen-Werk in Emden kommen. In den kommenden zwei Wochen werde zudem die Spätschicht in der Fertigung entfallen, berichtet der VW-Betriebsrat in Emden. Betroffen davon ist die Produktion der beiden Elektroautos ID.4 und ID.7. Der Passat wird dagegen wie geplant weiter gebaut.

Grund für die gekürzten Produktionszahlen sind eine geringere Nachfrage als zuletzt prognostiziert. Der Betriebsrat spricht von fast 30 Prozent unterhalb der ursprünglich geplanten Zahlen. In der Belegschaft herrsche Ernüchterung, sagte Betriebsratschef Manfred Wulff der Nordwest-Zeitung. "Die Kundenzurückhaltung merken wir in der Elektrowelt ganz vehement." Der Konzern ist dagegen zuversichtlich, das Werk ab Ende des Jahres mit dem ID.7 wieder voll auslasten zu können. Die Chancen darauf dürften sich mit der Premiere des ID.7-Kombis im nächsten Jahr erhöhen.

Plan: Aus Emden kommen nur noch Elektroautos

Das VW-Werk in Emden hat eine lange Tradition. Ab 1964 wurde auch in Emden der VW Käfer gebaut, zunächst vorwiegend für den Export. Seit 1978 läuft dort der Passat vom Band, dessen Produktion noch in diesem Jahr nach Bratislava verlegt wird. 2016 kam der Arteon (Test) hinzu.

Ab 1694 wurde der VW Käfer auch in Emden gefertigt. 1978 lief der letzte Käfer mit Stahldach aus deutscher Produktion dort vom Band. (Bild: VW)

Künftig sollen in Emden nur noch Elektroautos gebaut werden. Das E-SUV ID.4 läuft in Emden seit 2022 vom Band. Die Vorproduktion der batterieelektrische Limousine ID.7 ist wie geplant gestartet, doch derzeit würden nur wenige Modelle vorab hergestellt werden, sagt der VW-Betriebsrat vor Ort. Erst nach den Betriebsferien dürfte die Produktion des ID.7 langsam hochgefahren werden.

