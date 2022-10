Volkswagen und Horizon Robotics kooperieren für schnellere Software-Entwicklung

Volkswagen hat auf dem chinesischen Markt zuletzt Anteile verloren. Eine Ursache dafür war der Chip-Mangel, doch er ist nicht allein verantwortlich. Der Konzern musste feststellen, dass er bestimmte Wünsche seiner chinesischen Kundschaft nicht erfüllen kann. Gerade im Bereich Infotainment wurde das zuletzt deutlich. Deshalb bekommt die Software-Sparte „Cariad“, die zum Volkswagen-Konzern gehört, einen chinesischen Kooperationspartner für künstliche Intelligenz und automatisiertes Fahren. Zusammen mit der Horizon Robotics soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, um lokalen Kundenbedürfnissen schneller entsprechen zu können.

Ziel: Softwareentwicklung beschleunigen

Das Gemeinschaftsunternehmen von Cariad und Horizon Robotics könnte eine Investition von bis zu zwei Milliarden Euro bedeuten. Über entsprechende Pläne berichtete auch das Manager Magazin. Konzernkreisen zufolge wäre der Schritt ein zentraler Baustein in der Digitalisierungs- und China-Strategie von Europas größter Autogruppe. Der förmliche Beschluss steht noch aus. Ziel ist, schneller und zielgenauer auf Ansprüche der chinesischen Kundenschaft reagieren zu können. So will der Autokonzern das Geschäft mit eigener Software weiter ausbauen und mit eigener Elektronik unabhängiger von Drittanbietern werden.

In der Volksrepublik arbeitet Volkswagen bereits seit langem in der Fahrzeugproduktion und seit einiger Zeit auch in der Fertigung von Batteriezellen mit inländischen Anbietern zusammen. Horizon Robotics kooperiert mit zahlreichen Autoherstellern und Zulieferern, darunter Continental. Der DAX-Konzern hatte im vergangenen Jahr die Gründung eines Joint-Ventures mit den Chinesen bekannt gegeben. Horizon Robotics selbst wurde 2015 gegründet und entwickelt KI-Prozessoren sowie Algorithmen für automatisierte Fahrfunktionen und Sicherheit im Straßenverkehr.

(mfz)