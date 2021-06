Volkswagen weiter interessiert an Übernahme des Autovermieters Europcar

Volkswagen hat ein Interesse an der Übernahme des französischen Autovermieters Europcar bestätigt, ohne jedoch am eigentlichen Verleihgeschäft überhaupt interessiert zu sein. Die Überlegungen gehen vielmehr Richtung Mobilitätsdienstleistungen wie etwa Ridepooling und Carsharing. Derzeit erwäge der Konzern zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme von Europcar, wie der Konzern heute in Wolfsburg mitteilte.

Ein unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen,berichtete zuvor die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Weit verästelte Infrastruktur weckt Begehrlichkeiten

Europcar sei eine von mehreren denkbaren Zugangsmöglichkeiten zu Unternehmensplänen in Sachen "Mobilitätsanbieter". Zusätzlich zu seinem 2019 gegründeten Carsharing-Service WeShare und dem seit 2018 aktiven Ridepooling-Dienst Moia möchte Volkswagen langfristig eine übergeordnete Mobilitäts-Plattform schaffen. Dafür würde sich die weit verästelte Infrastruktur des großen Autovermieters Europcar gut eignen.

(fpi)