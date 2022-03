Volocopter: Neue Finanzierungsrunde spült 170 Millionen US-Dollar in die Kasse

Das deutsche Luftfahrtunternehmen Volocopter, das elektrisch betriebene Flugtaxis und Lastendrohnen entwickelt, hat in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 170 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Dabei wurde das Unternehmen mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet, teilte Volocopter am Freitag mit.

Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde von dem südkoreanischen Investor WP Investment. Zugleich gehört WP Investment zusammen mit dem Flugzeughersteller Honeywell und weiteren Anlegern zu den neu eingestiegenen Unterstützern. Weiterhin mit an Bord sind der italienische Infrastrukturbetreiber Atlantia, Whysol Investments und die Venture-Capital-Gesellschaft btov Partners und weitere, die ihre Investitionen nach Angaben von Velocopter in dieser Finanzierungsrunde erhöht haben.

Joint Venture für Flugtaxis in Südkorea

WP Investment und Volocopter planen zudem eine strategische Partnerschaft. Zusammen wollen sie ein Joint Venture gründen, um "urbane Luftmobilität in die Städte Südkoreas" zu bringen. WP Investment ist zuversichtlich, "dass Volocopter zu den Ersten gehören wird", denen das gelingt. Ausschlaggebend für die Partnerschaft sei der nachhaltige Ansatz elektrisch betriebener Lufttaxis, heißt es zur Begründung von WP Investment.

Volocopter sieht sich mit dem frischen Geld gut gerüstet, um urbane Luftmobilität weltweit zu ermöglichen und in großem Maßstab in die Städte zu bringen, sagt Florian Reuter, Chef von Volocopter. Das Geld bringe das Unternehmen in eine gute Position, um als Erste eine entsprechende Zertifizierung zu erhalten und auch als Erste in den Markt eintreten zu können. Erst dann will Volocopter an die Börse gehen, sagt Reuter.

Bild 1 von 47 Vom Volocopter zur Volocity (47 Bilder) Im Oktober 2019 flog der Volocopter erstmals über Singapur.

(Bild: Volocopter / Nikolay Kazakov)

Volocopter entwickelt seit zehn Jahren elektrisch betriebene Fluggeräte, darunter Lufttaxis und Lastendrohnen. Das Portfolio umfasst das urbane Flugtaxi Volocity, den Senkrechtstarter Voloconnect und die Schwerlastdrohne Volodrone. Alle verfügen über elektrische Antriebskonzepte.

Zuletzt hatte Volocopter eine Finanzspritze in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar im März 2021 in einer Serie-D-Finanzierungsrunde erhalten.

(olb)