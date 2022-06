Volocopter lässt viersitziges Flugtaxi Voloconnect erstmals abheben

Der deutsche Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat den ersten Flug mit Voloconnect, seinem dritten elektrisch betriebenen Fluggerät, abgeschlossen. Das Starrflügel-Passagierflugzeug sei schon im Mai abgehoben, gab das Unternehmen nun bekannt. Innerhalb von 2 Minuten und 14 Sekunden habe es einige Manöver absolviert. Der Prototyp trage bereits alle Leistungsmerkmale des zukünftigen kommerziellen Produkts.

Volocopter hatte seit etwa drei Jahren an dem Senkrechtstarter gearbeitet. Während das Flugtaxi Volocity für den innerstädtischen Verkehr gedacht ist, soll Voloconnect mit seiner Reichweite von knapp 100 km und einem Höchsttempo von etwa 250 km/h Flüge über ein Stadtzentrum hinaus absolvieren, etwa als Verbindung zu Vororten oder entlegenen Flughäfen. Volocopter nennt als Beispiel die Strecke Burbank nach Huntington Beach in Los Angeles.

2026 soll der kommerzielle Betrieb beginnen

Der Volocity bietet zwei Passagieren Platz, seine Reichweite beträgt 35 km. Volocopter strebt den Beginn des kommerziellen Betriebs für das Flugtaxi für 2024 an. Der größere Voloconnect soll 2026 ins Luftverkehrsangebot kommen, nach den Vorstellungen Volocopters als Teil eines Ökosystems aus Fluggeräten, die an sogenannten Voloports abheben sollen. An der dafür nötigen Plattform VoloIQ soll Microsoft mitarbeiten. Als drittes Fluggerät hat Volocopter eine Drohne im Angebot, die Lasten von bis zu 200 kg tragen kann.

Der Prototyp des Voloconnect wird laut Volocopter zurzeit weiteren Flugtests unterzogen. Dazu gehören neben Manövern bei niedriger und höherer Geschwindigkeit auch Simulationen von Triebwerkausfällen für spätere automatisierte Flüge. Innerhalb der ersten drei Testflüge habe der Prototyp bis zu 65 km/h schnell vorwärts und 45 km/h fliegen können. Die Flugbereichsgrenze soll in den kommenden Wochen erweitert werden.

